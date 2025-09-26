El Valle de Aburrá vibra con música, cine y teatro en la agenda cultural del fin de semana

Con distintos eventos musicales, el Valle de Aburrá encabeza la programación cultural para este fin de semana en el departamento, que también ofrecerá algunos espacios para disfrutar en el Oriente.



Eventos musicales este fin de semana en el Valle de Aburrá

En Medellín la oferta musical será mañana sábado para rendir un homenaje a Fernando Botero, con la presentación de ‘Botero Sinfónico’, ensamble musical compuesto por un ballet de 60 minutos en dos actos, con un intermedio de 15 minutos, que da vida a cerca de 90 personajes inspirados en el universo del maestro

"En esta oportunidad nosotros tendremos la versión orquestada con la orquesta completa y tendremos la oportunidad de homenajear al maestro Botero con esta maravillosa pieza del Ballet Metropolitano con la Orquesta Filarmónica de Medellín”, detalló María Catalina Prieto, directora ejecutiva de la Filarmónica de Medellín.

Mientras tanto, hacia el norte de la subregión, Bello tendrá el festival de rock Ciudad de Artistas, evento gratuito que hace parte del cierre de las Fiestas del Cerro Quitasol.

“Tendremos un gran tributo con un montaje masivo de la Escuela de Música de Bello a los himnos del rock. Artistas como Bon Jovi, Metallica y Guns N' Roses tendrán sus versiones sinfónicas en este gran montaje, y un tributo muy especial a Black Sabbath”, señaló César Rodríguez, coordinador del evento



Cine y teatro en el sur del Valle de Aburrá

Mientras tanto, hacia el sur del Valle de Aburrá, Itagüí tendrá programación en su Festival Internacional del Cine. Allí serán proyectadas películas como ‘Querido trópico’, ‘El árbol rojo’, ‘Amor en el aire’ y ‘El segundo entierro de Alejandrino’.



Además, Envigado tendrá el Festiteatro, un espacio que tendrá para su público 10 obras, talleres, jornadas académicas y artistas invitados con los que se busca convertir a la ciudad en un gran escenario cultural.



Programación cultural en el Oriente de Antioquia

Finalmente, en la subregión del Oriente, Rionegro tiene desde hoy y hasta el sábado, su sexta fiesta del libro, donde autores presentarán diferentes textos. En esa misma zona del departamento, La Ceja cerrará todo el fin de semana su 21° Feria del Arte y el VII Festival de Música Andina.