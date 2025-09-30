Empresarios de Antioquia muestran optimismo por preservar buenas relaciones con EE. UU.

La presencia de John McNamara, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, no solo hizo eco en la política regional, sino también en el empresariado y en general el sector privado que ve con buenos ojos su disposición de acercarse y preservar las buenas relaciones bilaterales, en medio de las tensiones que se viven con el presidente Gustavo Petro tras el retiro de su visa y las declaraciones que han hecho altos funcionarios del Gobierno contra ese país.

Así quedó registrado en el encuentro que sostuvo el también encargado de negocios de dicha embajada con Proantioquia, específicamente con su presidenta Juliana Velásquez Rodríguez, los integrantes de la junta directiva de la entidad y sus 70 afiliados, donde abordaron la agenda de desarrollo de la entidad, pero también su preocupación por las declaraciones del mandatario nacional y la necesidad de continuar sosteniendo una relación amistosa.

Incluso el mismo embajador destacó tras la reunión esto en su cuenta en X, diciendo que: “la creatividad y perseverancia del sector privado en Colombia siguen siendo motor de empleo y del avance de la economía nacional. Reafirmamos nuestra histórica amistad y nuestro compromiso con la inversión, la democracia y el desarrollo de la región”.

"Hablamos en general de la agenda de desarrollo y por supuesto expresó su constante voto al pueblo colombiano. Hay un muy buen ambiente entre el sector privado y la embajada de los Estados Unidos como representante del gobierno de Estados Unidos en Colombia, hay un espíritu constructivo, hay un espíritu de optimismo, pero también de responsabilidad para preservar las buenas relaciones bilaterales", indicó la presidenta.



Velásquez concluyó que se podrán dar más encuentros con representantes de los Estados Unidos, y que así como lo fue este espacio, por medio de una carta gestada entre Proantioquia y la ANDI manifestaron el rechazo a las palabras del presidente Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas y en las calles de Nueva York, donde este se pronunció en defensa del pueblo palestino y solicitó la captura del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, pidiendo a las fuerzas militares del país americano que desobedezcan al gobierno.

"Van más de 800 firmantes de la carta y es una carta que rechaza y condena de manera contundente y explícita el comportamiento del presidente Gustavo Petro. Como sector privado decimos que no estamos de acuerdo, que por supuesto no nos representa. Esto sin desconocer la sensibilidad genera una guerra", destacó Velásquez.

En el documento, que califica como inaceptable el comportamiento del jefe de Estado, también figuran las firmas de Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jaime Cabal, presidente de Fenalco y Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank.

Vale la pena mencionar que parte de la agenda de McNamara en la capital antioqueña incluyó otro encuentro con la Cámara de Comercio Colombo Americana en su regional Antioquia y Caldas “estamos hombro a hombro con nuestros socios de AmChaMedellin para fortalecer nuestros lazos de amistad con las regiones”, dijo el embajador.