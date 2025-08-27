En Antioquia 15.000 personas se unieron al plantón nacional del Sena; advierten paro indefinido

Más de 15.000 trabajadores y aprendices en Antioquia participan del plantón nacional del Sena por presuntos incumplimientos y desadministración en los complejos. Sindicatos advierten que, si no hay soluciones convocarán a un paro nacional indefinido.

Trabajadores y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) adelantaron una jornada de protesta en varias regiones y departamentos del país, incluido Antioquia, para exigir soluciones a lo que consideran un grave panorama de desadministración, incumplimiento de acuerdos laborales y retrasos en la ejecución presupuestal.

En Antioquia, según informó a Blu Radio, Nicolás Alberto Zapata, vicepresidente de Sindesena en el departamento y miembro de la junta nacional, nueve sedes están cerradas, entre ellas los tres complejos principales de Medellín (Pedregal, Calatrava y el complejo central), además de la sede de Urabá y el centro de La Salada en Caldas.

"En Antioquia hay varios en varios centros que están cerrados, por ejemplo, el centro del Sena en Urabá, en la sede de la Salada en el municipio de Caldas, y los tres complejos principales que tiene la regional de Pedregal, el complejo sur en Itagüí - Calatrava y el complejo central por el sector de la minorista donde también está la dirección de la regional Antioquia. Entonces, hay varias sedes que están paralizadas. Están ocho sedes en Antioquia, más la dirección regional. Pues nosotros te podríamos hablar de unas 15 a 20 mil personas porque de todas maneras son desde la formación desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en todos los tres complejos que son los principales y en la sede de Urabá", explicó el vicepresidente.

Suministrada

Entre las principales quejas se destacan el incumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2015, 2018, 2021 y 2024; la falta de mantenimiento en la infraestructura de los centros de formación; la baja ejecución de presupuestos para bienestar del aprendiz y materiales de formación, que en algunos casos apenas llega al 30 %; y la negativa a resolver solicitudes de traslado de trabajadores que buscan regresar a sus regiones de origen.

En Urabá, Marco Antonio García, tesorero de Sindesena Antioquia, le explicó a Blu Radio que en el plantón en esta subregión participan unas 300 personas, exigiendo soluciones principalmente en casos críticos como la agencia pública de empleo, que lleva, presuntamente, cinco años en construcción y no funciona.

"En este momento nos está afectando porque la desadministración está llevando a que los procesos se estén retrasando. Por ejemplo, aquí en Urabá tenemos la situación de la agencia pública de empleo, que eso ya lleva cinco años de construcción y no ha podido empezar a funcionar. Lo mismo el nuevo Barrio Obrero se había iniciado la formación, pero tuvieron que sacar a los mismos aprendices y salieron porque no hay garantías, por ejemplo, de la de la ambientación, faltan materiales de formación. Esas son como las razones y hay otras como el presupuesto que no se ha ejecutado en algunos centros. En Medellín, en la sala precisamente la desadministración, la infraestructura está deteriorada", afirmó el tesorero.

Suministrada

Los sindicatos afirman que la falta de directores y subdirectores en propiedad, la desatención a la infraestructura y el retraso en la ejecución de proyectos han perjudicado directamente la calidad de la formación y el bienestar de los aprendices y advierten que evalúan convocar a un paro nacional indefinido si no hay respuestas de fondo por parte de la dirección nacional.