En Bello, Antioquia, fue capturado alias 'Fredy', uno de los delincuentes más buscados

En Bello, Antioquia, fue capturado alias 'Fredy', uno de los delincuentes más buscados

El hombre era responsable de ejecutar homicidios selección en el Suroeste antioqueño.

Alias 'Fredy'.jpg
Capturado alias 'Fredy'.
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que luego de hacer un procedimiento de rutina en el barrio La Maruchenga de Bello se logró la captura de alias 'Fredy', cabecilla del grupo delincuencial 'Los Salachos' y uno de los hombres más buscados en el departamento por delitos como homicidio o concierto para delinquir.

Las autoridades indicaron que la captura se dio porque recibieron una denuncia de violencia intrafamiliar y al llegar al sitio lograron determinar una presunta agresión a una mujer. Al requerir información personal del supuesto agresor, este se negó y por ello fue conducido hasta la Seccional de Investigación para corroborar su identidad.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el capturado era uno de los delincuentes más buscados en el Suroeste antioqueño.

"Esta persona se encontraba en el cartel de los más buscados del Suroeste antioqueño. Por este sujeto se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Además, esta persona tiene registros judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y falsedad marcaria", explicó el uniformado.

Sobre alias 'Fredy' se ha podido establecer que estaba radicado en el Valle de Aburrá, donde se escondía de las autoridades departamentales y ejercía el liderazgo de Los Salachos, y que la discusión que provocó su captura está relacionada con problemas de convivencia con su expareja sentimental.

Por ahora el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación que está adelantando el proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.:

