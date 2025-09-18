Ocho personas robaron una moto de alto cilindraje y a sus pasajeros en Bello, Antioquia

Una cámara de seguridad ubicada en el municipio de Bello logró captar el momento en el que dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje fueron abordados por varios ladrones en plena vía pública del Norte del Valle de Aburrá.

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra cómo la moto fue rápidamente interceptada por ocho hombres que iban en cuatro motos y que, de manera inmediata, sacan armas de fuego e intimidan a los dos jóvenes que fueron despojados de algunas pertenencias.

Los reportes de las autoridades evidencian que el hurto se efectuó en cuestión de segundo y aunque los delincuentes iban detrás de la motocicleta, aprovecharon el momento para hurtar teléfonos celulares, bolsos y los cascos de las víctimas que vieron como los ladrones se llevan la moto.

En video quedó registrado como ocho hombres hurtaron una motocicleta de alto cilindraje en Bello, Antioquia. Los delincuentes también robaron pertenencias y hasta los cascos de los ocupantes de la moto. Video: Denuncias Antioquia pic.twitter.com/1XRMIFlh4J — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 18, 2025

Aunque en la cámara de seguridad se ve cómo los ocho hombres abandonan el lugar en las cinco motocicletas, las autoridades en Bello no han podido dar con el paradero de los responsables del robo que, eventualmente, podrían obtener hasta 60 millones de pesos por la venta del elemento hurtado.

Por último, hay que recordar que, con el fin de mitigar y prevenir este tipo de delitos en el Norte de la subregión, se realizó un Consejo de Seguridad en la zona para tomar medidas que permitan reducir, entre otros, el hurto de vehículos.