En La Ceja hombre habría asesinado a su pareja sentimental y luego atentó contra su vida

Conmoción en el municipio de La Ceja tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, que era su pareja sentimental, al interior de una vivienda en zona urbana.

El hombre habría atentado contra su vida tras cometer un posible feminicidio.

Autoridades en el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia, adelantan las investigaciones para esclarecer un nuevo posible caso de feminicidio ocurrido en una vivienda del barrio Montesol.

Allí, fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades sobre hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de esposos al interior de un inmueble, quienes, tras las respectivas verificaciones, fueron identificados como Natalia Lezcano Patiño y William Cardona Avendaño.



Mientras que la mujer registraba heridas en diferentes partes de su cuerpo causadas con arma cortopunzante, el hombre fue encontrado con una soga alrededor del cuello, por lo que una de las principales hipótesis sobre lo ocurrido es que tras agredir a Lezcano, Cardona atentó contra su vida.

Versiones de personas cercanas al entorno familiar de las víctimas han indicado que había patrones de agresiones recurrentes por parte del hombre que habían derivado, incluso, en denuncias interpuestas en 2022 ante las respectivas autoridades.

Con este caso ya serían al menos tres las mujeres asesinadas en Antioquia en menos de una semana en medio de situaciones de violencia de género.

Uno de ellos se registró en el municipio de Anorí donde la víctima, identificada como Kelly Echeverry, fue apuñalada en plena vía pública por quien sería su pareja sentimental y posteriormente se presentó a las autoridades.

Por su parte, en una zona limítrofe entre La Ceja y El Retiro, fue hallada sin vida tras varios días de búsqueda Yulitza Orozco, una mujer reconocida dentro de la comunidad trans y cuyo cuerpo registraba impactos por arma de fuego.