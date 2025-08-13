En más de $25 millones quedaría el salario para alcalde, personero y contralor de Medellín

En más de 25 millones quedaría el salario estipulado por el Gobierno nacional para alcalde, personero y contralor distrital de Medellín para la vigencia fiscal de este año. La Secretaría de Gestión Humana informó que se propone un incremento del 7 % en comparación con el año anterior.

En el recinto del Concejo Distrital de Medellín fue socializado el Proyecto de Acuerdo 54 de 2025 que establece el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para la vigencia fiscal de 2025.

El proyecto se ajusta a la normativa nacional, en particular al artículo 3 del Decreto 620 de 2025 expedido por la Presidencia de la República, que fija los límites salariales para estos cargos, así lo explicó la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Cristina Nicholls Villa.

"Es un proyecto que anualmente se trae para aprobación del Concejo de Medellín, por medio del cual se busca fijar el salario mensual del alcalde, el personero y el contralor en la vigencia del año 2025. Cada año los consejos distritales son responsables de estudiar y aprobar este proyecto de acuerdo con la subvención al límite máximo de reajuste de salario para los jubilados públicos territoriales que establece el gobierno nacional en el proyecto que se expide anualmente", indicó la secretaria.

"El decreto 620 del 2025 en su artículo 3 donde dice que el límite máximo salarial mensual para los alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la ley 617 del 2000, modificada por la ley 1551 del 2012, fija el límite salarial mensual que deben tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del alcalde", concluyó.

"El año pasado este mismo Concejo aprobó el acuerdo 20 del 2024 en donde se estableció que el salario para ese año del señor alcalde era de $23.836.104 pesos y la propuesta que le estamos trayendo al Concejo es un incremento del 7 % bajo el techo establecido por el decreto que fija el salario para alcalde y personero en $25.504.632 para la vigencia 2025. De esta forma presentamos el proyecto de acuerdo con sujeción al decreto nacional que establece topes", concluyó.

Desde el Concejo precisaron que la propuesta fija la remuneración en $25.504.632 mensuales, lo que representa un incremento del 7 % frente a 2024. Señaló que el ajuste responde a la responsabilidad inherente a los cargos y a la variación del IPC, así como a los acuerdos entre el Gobierno Nacional, los sindicatos y los empleados públicos del país.

Los corporados también explicaron que el incremento está relacionado con la categoría del municipio y recalcaron que el ajuste propuesto está por debajo del que recibirán otros servidores públicos del Distrito.

De igual manera, estos resaltaron la relevancia del incremento al considerar que los servidores públicos tienen a su cargo la dirección de políticas públicas, la supervisión y administración del Distrito, así como la garantía de los derechos humanos, funciones que inciden de manera directa en el bienestar de la ciudadanía.