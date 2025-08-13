Gobernación de Santander rechaza amenazas contra un diputado y el alcalde de Medellín

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a través de un comunicado expresó su total rechazo y profunda preocupación por las amenazas reveladas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el diputado de la Asamblea Departamental, Camilo Torres; y varios líderes sociales de la zona del Magdalena Medio.

Según la información conocida, un plan criminal pretendía atentar contra la vida del mandatario antioqueño, lo que para la administración departamental constituye un ataque directo contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en Colombia.

La Gobernación de Santander también repudió un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que se intimida al diputado Camilo Torres y a defensores de derechos humanos de Barrancabermeja, lo que calificó como un grave atentado contra la libertad y la participación política en el Magdalena Medio.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó las amenazas de muerte contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el diputado Camilo Torres. "Reiteramos nuestro llamado a la paz, la convivencia ciudadana y la defensa de los derechos humanos", señaló

El gobierno departamental hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que garanticen la protección inmediata de los amenazados, avancen en la identificación de los responsables y aseguren su judicialización.

Finalmente, la administración de Juvenal Díaz reiteró su compromiso con la paz, la convivencia ciudadana y la defensa de los derechos humanos, insistiendo en la necesidad de construir un territorio libre de violencia e intimidaciones.