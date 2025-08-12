Envían a prisión a hombre señalado de disparar contra niña de 12 años en Rionegro, Santander

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Nelson Rodríguez Anaya por su presunta responsabilidad en el asesinato de una niña de 12 años, ocurrido el pasado 9 de agosto en la vereda El Bambú, zona rural de negro, Rionegro, Santander.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque los cargos no fueron aceptados por el procesado, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación, la menor se encontraba pescando junto a su padre y un acompañante cerca de una arenera cuando ocurrió el ataque. Según los testimonios recogidos, al regresar a casa por la orilla del río, el grupo fue interceptado por Rodríguez Anaya, quien administraba el terreno y les exigió que se retiraran del lugar.

Los hombres manifestaron que no estaban incurriendo en ninguna actividad irregular y continuaron su camino, sin embargo, minutos después se escuchó un disparo, al encender las linternas, se produjo un segundo impacto que alcanzó a la niña en el cuello.

El padre y su acompañante aseguraron haber visto al hoy procesado apuntando con una escopeta, aunque la menor fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, llegó sin signos vitales.

Rodríguez Anaya fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y, posteriormente, las autoridades hallaron la escopeta escondida en la arenera.

La Fiscalía continúa con el proceso investigativo para esclarecer todos los detalles de este lamentable crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.