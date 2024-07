En Medellín cada día se registran entre dos y tres tentativas de feminicidios, según la Personería de la ciudad. Especialista en equidad de género y presidente de ONG enfocada en los derechos de las mujeres visitó la ciudad y señaló que la violencia contra la mujer no es un problema de seguridad sino de educación.

Una problemática que preocupa cada vez más a las autoridades de la capital antioqueña es la violencia contra la mujer. En lo corrido de este 2024 son 12 las mujeres que han sido asesinadas y seis de estos casos los que ya han sido catalogados como feminicidio.

Precisamente en Medellín tuvo lugar el 'She Is Global Forum', organizado por la ONG del mismo nombre, que se encarga de velar por los derechos de las mujeres y buscar estrategias para empoderarlas. En este foro participaron autoridades de todas partes del mundo participaron de los diferentes encuentros y actividades.

Nadia Sánchez, CEO presidente de la ONG Internacional She Is, especializada en equidad de género, afirmó que la situación que atraviesa la ciudad con este flagelo no es un problema de seguridad, sino más bien uno de educación.

Publicidad

"Parte de prevenir todo tipo de violencias, prevenir los feminicidios, el problema de raíz radica en que se debe por obligatoriedad enseñar en todas las instituciones educativas a efectivamente reconocer todo tipo de violencias a entender los roles de género", señaló Sánchez.

Finalmente, indicó que desde las entidades del estado se debe promover estos enfoques en la educación al tiempo que se fortalezca el aparato judicial para enfrentar las violencias actuales y prevenir las futuras.