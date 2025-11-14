En Medellín capturaron hombre que se hacía pasar por mensajero; tenía un arma con silenciador

En un operativo de registro y control realizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín en la Avenida Nutibara se logró identificar y capturar a un hombre que, al parecer, intentaba burlar a las autoridades usando un uniforme de mensajero.

El reporte entregado desde la capital de Antioquia deja en evidencia que el hombre fue detenido por los uniformados deja la Estación de Policía de Laureles, luego de que intentara evadir el puesto de control, por lo que se necesitó de la reacción de la Policía para evitar su fuga.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle deja Aburrá, destacó que al hombre se le halló un arma de fuego y que, además, tenía algunos accesorios que permitían inferir que tenía un uso delictivo.

"Al practicarle el registro a persona, se le halló en su poder una pistola calibre siete sesenta y cinco con diez cartuchos y un supresor de sonido, obviamente sin permiso para El hombre fue capturado en flagrancia", aseguró el uniformado.



Sobre la situación ocurrida en una zona comercial de Medellín, destacan las autoridades que avanzan en las investigaciones para poder determinar por qué el hombre tenía el arma en su poder y si eventualmente iba a ser usada para cometer algún crimen.

Por último, hay que destacar que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó de manera inmediata la captura del hombre por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.