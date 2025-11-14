En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín capturaron hombre que se hacía pasar por mensajero; tenía un arma con silenciador

En Medellín capturaron hombre que se hacía pasar por mensajero; tenía un arma con silenciador

El hombre fue detenido por los uniformados deja la Estación de Policía de Laureles, luego de que intentara evadir el puesto de control.

Publicidad

Publicidad

Publicidad