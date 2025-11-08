En vivo
Antioquia / En medio de crisis financiera estudiantes lanzaron la campaña "Abraza la UdeA"

En medio de crisis financiera estudiantes lanzaron la campaña “Abraza la UdeA”

La campaña se realiza para apoyar a la institución en medio de su falta de recursos. La colecta es vigilada por la Superintendencia Financiera y pueden aportar personas o empresas.

