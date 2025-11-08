En medio de crisis financiera estudiantes lanzaron la campaña “Abraza la UdeA”

En medio de las dificultades económicas que atraviesa la Universidad de Antioquia, un grupo de estudiantes y ciudadanos decidió actuar. Conmovidos por el valor que la institución tiene para la región y por el impacto que ha tenido en sus vidas, lanzaron la campaña “Abraza la UdeA”, una iniciativa que busca recaudar fondos para respaldar programas esenciales de bienestar, inclusión y permanencia estudiantil.

Según indicaron sus promotores, el nombre de la campaña refleja su propósito: invitar a la sociedad antioqueña a “abrazar” simbólicamente a su universidad pública y contribuir a que continúe su misión educativa, científica y social. Así lo expresó Laura Henao, vocera de la iniciativa.

"Abraza la UdeA nace de una estrategia de devolverle un poquito a la universidad lo que ha hecho por nosotros, la ciudad quiere a la universidad de Antioquia y de alguna manera esta estrategia surge de eso. Ahorita hay una crisis que viene de tiempo atrás y lo que podemos hacer nosotros como personas naturales es devolverle un poquito a la universidad", puntualizó.

Los recursos que se obtengan serán destinados a fortalecer programas como el CETI, la alimentación para estudiantes, el apoyo a las regiones, el Museo Universitario y el Sistema de Bibliotecas, entre otras líneas que garantizan la formación integral de los universitarios, de acuerdo con sus organizadores.



A las voces de apoyo se sumó el docente de la Facultad de Medicina, Jorge Alberto Osorio: "En el mundo de hoy es necesario cuidarnos y cuidar aquellas cosas o personas que, de alguna manera, nos han permitido ser lo que somos. De tal manera que por eso nuestra universidad, hoy en día, debe ser abrazada y cuidada".

La campaña se desarrolla bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y los aportes se canalizan a través de un Fondo Especial de Beneficio Abierto, administrado por la Universidad de Antioquia con controles internos para asegurar la correcta inversión de los recursos.

A través del sitio web www.abrazaalaudea.com, cualquier persona natural o empresa puede sumarse a esta convocatoria ciudadana que ya empieza a reunir mensajes de apoyo y agradecimiento hacia la Alma Máter. En palabras de los organizadores, se trata de una oportunidad para “cuidar a la universidad que nos ha permitido ser lo que somos”. Vale la pena mencionar que recientemente el rector de la institución indicó que aún se requieren cerca de $148.000 millones para cumplir con sus obligaciones hasta el próximo mes de diciembre.

No obstante, en un comunicado el profesorado pidió un salvavidas económico para la institución y señaló que, de acuerdo con los indicadores institucionales, hay un déficit de liquidez de $160.000 millones, por lo que en su concepto no existe garantía para el cierre financiero de 2025 sin comprometer el pago de la nómina, la liquidación de los docentes de cátedra, el reconocimiento de la prima y el cumplimiento con los proveedores.