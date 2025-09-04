En menos de 24 horas autoridades atendieron tres incidentes con abejas en el Valle de Aburrá

Los habitantes en los municipios de Envigado y La Estrella vivieron momentos de angustia luego de que las autoridades tuvieran que atender tres hechos relacionados con la presencia de abejas en propiedades privadas y lugares públicos. El primer caso ocurrió en el barrio La Ferrería de La Estrella donde los Bomberos atendieron el llamado de la comunidad.

En esta zona del Valle de Aburrá se reportó la presencia de abejas al interior de una institución educativa en donde, por fortuna, ya no había menores de edad cuando el enjambre levantó la alerta de las personas que aún estaban en el colegio.

La información indica que los Bomberos llegaron al sitio, retiraron el panal de abejas y luego las liberaron en zona boscosa. Sin embargo, horas después pero en el barrio Bosque del Pinar se informó sobre la presencia de más avispas dentro de un inmueble, mismas que fueron liberadas en zona rural de La Estrella.

Pero allí no pararon los hechos con avispas, ya que cuando se jugaba el partido entre Envigado y Millonarios en el Estadio Polideportivo del Sur de Envigado, los jugadores de ambos equipos se tuvieron que tirar al piso por cientos de abejas que estaban en el campo de juego.

Aunque el compromiso fue parado durante varios minutos, los insectos salieron del sector en donde se activó un protocolo de emergencia para evitar picaduras en jugadores y los asistentes al partido que también se vieron tirados en el piso para prevenir inconvenientes con estas especies que se han visto masivamente en el Sur del Valle de Aburrá.

Finalmente, las autoridades en el Área Metropolitana recomiendan que en caso de ver pañales o enjambres de abejas se alejen del lugar y llamen de inmediato a las autoridades competentes para que saquen a los insectos del sitio.