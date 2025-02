En silencio y sin ayuda de nadie llegó otro vuelo con 25 deportados al José María Córdova

Un grupo de 25 colombianos deportados desde Panamá fueron trasladados desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro hacia Medellín, tras llegar en las últimas horas y como parte del memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos.

En medio de este panorama y denunciando falta de acompañamiento del Gobierno nacional, uno de los recientes deportados denunció que fue utilizado por las autoridades migratorias de Panamá para aportar información, ante la promesa de que legalizarían su estadía, pero finalmente fue devuelto al país, amarrado y con tratos inhumanos.

"Aquí estoy deportado y quiero informarles también que hubo una violación de derechos humanos, porque eso no es ningún albergue, eso es una cárcel. Muchas cámaras, mucha seguridad, solamente te dan una botella de agua al día. La comida es muy irregular, hay maltrato verbal, hay maltrato psicológico", detalló.

El personero de Rionegro, Jorge Restrepo, denunció en diálogo con Blu Radio que pese a que el departamento de Prosperidad Social se comprometió a designar un operador logístico para brindar alimentación y transporte a los deportados, no cumplió e incluso no se hicieron presentes sus funcionarios, por lo que sigue sin haber una ruta clara de atención para estas personas, pese a que el presidente Gustavo Petro manifestó que este tema era una prioridad de su gobierno.

"Se desapareció el gobierno nacional. Nos dejaron, pues, literalmente tirados. Tengo mucha indignación. Manifestaron que tenían un operador de servicios para alimentación, logística y transporte de atención porque era un tema de agenda del presidente. Y pues hoy ustedes ven que su ausencia me lo dijo todo, inclusive ni contestaron el teléfono", dijo el personero.

No obstante, Cindy Henao, directora de Prosperidad Social en Antioquia manifestó este jueves que sí ha habido apoyo por parte de la entidad a los deportados, y que se trata de que muchos de ellos no piden ayuda o no escuchan la información, pues los primeros en recibirlos son funcionarios de la Cancillería.

"Nosotros tomamos unos datos, como lo dijo el presidente, lo que hicimos fue hacer un acompañamiento desde Prosperidad Social, registrar a las personas, brindarles algunas rutas y registrarlas para un posible acompañamiento a futuro, de un programa que prontamente se va a ver enfocado a esta población", expuso la funcionaria.

En este tercer vuelo de deportados venían colombianos oriundos de Barranquilla, Bogotá, Barrancabermeja y Cali, trasladados por la atención de la Personería y de los cuales 15 pidieron apoyo por no tener cómo retornar a sus hogares, tener afecciones de salud o llevar entre 2 y 3 días sin comer. Restrepo confirmó que solicitó al personero de Medellín, Mefi Rave, que apoye a estas personas con albergue temporal y otras necesidades.