Encontraron una ballena en estado de descomposición en las playas de Turbo, Antioquia

Los habitantes de Turbo no salen del asombro luego de que fuera hallada una ballena muerta en las playas del municipio, aunque no se ha determinado de manera exacta cómo murió el cetáceo las autoridades en el Urabá antioqueño se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes, ya que este no es un hecho recurrente en la región.

Una vez se conoce la información al lugar llegaron autoridades como Corpourabá, la Dirección General Marítima, la capitanía del Puerto de Turbo, la Armada Nacional y la Universidad de Antioquia que adelantaron la inspección del mamífero encontrado cerca a la desembocadura del río Turbo.

Álvaro Martínez, ecólogo de Corpourabá, se refirió al caso e indicó que están procurando avanzar en los estudios de las muestras recogidas para determinar las causas de la lamentable muerte de la ballena.

"Nos desplazamos hasta el sitio donde encontramos una ballena minke que medía aproximadamente 6.7 metros. Este animal estaba muerto y con un alto grado de descomposición, razón por la cual no se le pudo hacer necropsia y además no se pudo determinar la causa probable de muerte", mencionó Martínez.

Aunque desde el Urabá antioqueño no descartan que la muerte del cetáceo tenga que ver con la ingesta de cierto tipo de metales que abundan en la Costa Caribe, otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que el caso responda a la pesca incidental, colisiones con embarcaciones o alteraciones en el entorno natural del municipio de Turbo.

Finalmente, y a la par que los estudios avanzan en laboratorios especializados, desde esta región de Antioquia han mostraron su preocupación por la integridad de estas especies de ballena que son las más pequeñas que se pueden observar en las aguas del Distrito Portuario.