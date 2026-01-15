Hombre extorsionaba a su mamá en Bello, Antioquia; lo enviaron a la cárcel

Una situación insólita se presentó en el municipio de Bello, Norte del Valle de Aburrá, cuando un hombre amenazó con quitarle la vida a su propia madre si esta no cumplía con una extorsión que él mismo le impuso.

Luego de que fuera su propia madre quien radicara la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Juan Pablo Zapata Guerra fue capturado y, posteriormente, enviado a un centro carcelario por presuntamente exigir dinero a su progenitora bajo amenazas de muerte.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó el pasado 20 de diciembre del año 2025. Según la madre, su hijo venía amenazando con matarla ante su negativa de guardar el vehículo personal en el parqueadero de la empresa donde ella trabaja, además de exigirle una millonaria suma de dinero.

Con el paso de los días, el hombre intensificó el tono de sus amenazas contra la madre, recordándole que, de no cumplir con sus exigencias, le quitaría la vida. Incluso, Zapata Guerra involucró en esta situación a la familia de ella y sus compañeros de trabajo.



Según lo reportado por las autoridades, ante la insistencia del hijo, y ya con la denuncia impuesta, pactó con él la entrega del dinero solicitado y fue el 7 de enero del presente año cuando la madre llegó a una estación de servicio del municipio de Bello a encontrarse con su hijo, según lo acordado.

El victimario recibió el paquete que simulaba tener el dinero producto de la extorsión, sin embargo, al percatarse de la presencia de las autoridades, abordó un taxi y de inmediato huyó del lugar. El equipo de la Fiscalía a cargo de este operativo logró capturar al hombre minutos más tarde en el barrio Pedregal de Medellín.

El investigado ante la denuncia impuesta por la víctima expresó no aceptar los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata por el delito de tentativa de extorsión agravada.