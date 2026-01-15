En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras muerte de hombre por creciente de quebrada en Medellín, sacaron escombros del afluente

Tras muerte de hombre por creciente de quebrada en Medellín, sacaron escombros del afluente

En esta zona de la capital de Antioquia botaron colchones, muebles y hasta equipos de sonidos que obstruían el paso del agua.

Publicidad

Publicidad

Publicidad