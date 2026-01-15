Tras muerte de hombre por creciente de quebrada en Medellín, sacaron escombros del afluente

La muerte de José Miranda de 19 años en Medellín encendió las alarmas de las autoridades locales que ven con preocupación cómo la situación sucedió por una creciente súbita, por lo que llegaron hasta la quebrada La Castro en donde hallaron residuos sólidos tirados en el afluente.

Según el informe entregado por la Alcaldía de Medellín, luego de la emergencia que cobró la primera vida por las lluvias en el departamento de Antioquia, al barrio Caicedo Las Estancias llegaron cuadrillas que lograron extraer de la quebrada 32 metros cúbicos de residuos que representan dos volquetas llenas de diferentes elementos.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, mencionó que dentro de los elementos que fueron sacados del afluente se pueden destacar algunos inodoros, colchones, muebles de madera y equipos de sonidos que obstruían el paso del agua.

"El riesgo aquí está generado principalmente por las lluvias que se nos están presentando en este momento, pero sobre todo por la acumulación de escombros y residuos al interior de la quebrada, y este ya es una situación que pone en riesgo a el sector", manifestó Ruiz.



Lo que destacan los expertos es que al arrojar este tipo de elementos a las quebradas reduce la capacidad del paso del agua, generando represamientos que con las fuertes lluvias que están cayendo sobre el Valle de Aburrá pueden acabar generando inundaciones y crecientes súbitas que eventualmente pueden generar emergencia como la ocurrida recientemente.

Finalmente, mencionan desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial identificó dos construcciones ilegales sobre el cauce de la quebrada La Castro, mismas que fueron demolidas por el riesgo que representan para las personas que habitan en la zona.