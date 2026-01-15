Protestas indígenas tienen a Chocó incomunicado; hay bloqueos en Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó

Por protestas de comunidades indígenas está incomunicado el departamento del Chocó, se encuentran bloqueadas las vías Medellín - Quibdó y Pereira - Quibdó. Desde la Gobernación temen que posiblemente las comunidades hayan sido instrumentalizadas por grupos ilegales.

En medio de los problemas que tiene el departamento del Chocó por la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, este último que atacó tropas del Ejército en la vereda Alto del Oso del municipio de San José del Palmar, dejando 10 militares heridos, ahora afronta protestas sociales.

La propia gobernadora Nubia Carolina Córdoba, relató en Mañanas Blu que el bloqueo vial que tiene este jueves esta región del país, obedece a inconformidades administrativas y no por temas de fondo, afectando la economía de Chocó, especialmente el tránsito de víveres.

"Algunas comunidades indígenas que por otros temas que son, digamos, netamente internos y administrativos, están cerrando las vías de. Hay una comunidad a la altura del doce, que ya hizo el cierre de la vía Quibdó - Medellín, municipio de Carmen de El Atrato, y procederían, entonces, a la altura del el Colonia Santa Cecilia a cerrar la otra vía", aseguró la mandataria.



Como ha ocurrido en otras regiones del país, posiblemente cuando hay operaciones del Ejército o la Policía, habría instrumentalización de los grupos armados, es lo que se investiga según la gobernadora.

"Justo en los momentos más graves de presión y tensión entre el Ejército Nacional y particularmente el ELN, no lo estoy afirmando, porque, de hecho, hemos tenido que pasar, incluso, por temas judiciales en torno a esto. Le da a uno mucho temor que pudiera el ELN estar utilizando a las comunidades, puede ser afroindígenas, en el desarrollo de también sus actividades y sus movimientos", destacó Córdoba.

Por ahora, se envió una comisión de la Gobernación del Chocó para atender la situación de las dos vías, aunque las comunidades estarían solicitando la presencia de representantes del Gobierno Nacional.