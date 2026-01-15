En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Protestas indígenas tienen a Chocó incomunicado; hay bloqueos en Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó

Protestas indígenas tienen a Chocó incomunicado; hay bloqueos en Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó

Desde la Gobernación temen que posiblemente las comunidades hayan sido instrumentalizadas por grupos ilegales.

Quibdó, Chocó
Quibdó, en el Chocó, es la ciudad que más rechaza vehículos en la revisión tecnomecánica
Foto: Alcaldía de Quibdó
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad