"Todo me cayó encima, mi hermana tumbó la puerta y me sacó": afectada por emergencia en Medellín

Como si fuera un temblor, vecinos del sector La Honda de la zona nororiental de Medellín sintieron el crujir de la tierra, un fuerte ruido y cómo el piso de sus viviendas se comenzó a resbalar, muy entrada la noche, cuando incluso ya dormían.

Según confirmó el propio alcalde Federico Gutiérrez se trató del colapso de un local comercial (un taller de motos), lo que terminó afectando a cinco viviendas de las que lograron rescatar con vida a tres personas y dos caninos que se encontraban en su interior.

Cuatro personas en total resultaron lesionadas tras lo sucedido, las cuales fueron valoradas y atendidas por la Secretaría de Salud en el sitio y una de ellas fue trasladada a un centro asistencial. Rosa Rodríguez narró cómo su hermana fue la que logró socorrerla para salir a tiempo de su casa, antes de que colapsara.

"Yo estaba acostada, cuando yo sentí que algo se resbalaba hacia para abajo. Por acá, cuando se vienen esos derrumbes, se lleva todo. Entonces yo era, auxilio, auxilio, ayúdenme para que me ayudaran a salir. Y todo eso se me cayó encima a mí, todas las cositas se me dañaron ahí adentro. Mi hermana que vivía arriba se tiró y tumbó la puerta y me sacó", narró la mujer.



Mientras tanto, las familias afectadas cuentan numerosas pérdidas en sus viviendas, cuyos enseres quedaron inservibles y viven el drama de quedar sin dónde dormir. Ese es el caso de Luis Fernando Moreno Tobón y su esposa Fanny López, esta última la heroína en el momento de angustia pues logró empujar a su compañero para salir de la vivienda.

"Cuando menos pensé, un estruendo, cayeron paredes, el techo, ya no íbamos a acostar y de milagro logré cogerlo a él y tirarlo pa'l piso y ya, eso está todo destruido allá. Nosotros salimos así, sin nada, a estas horas, esa sudadera me la prestó la vecina. Ahí estamos esperando a ver, porque yo no tengo pa' dónde irme", lamentó, a propósito de que su casa propia era lo único que tenían.

La emergencia registrada en la comuna 3 – Manrique fue atendida por tres tripulaciones de Bomberos Medellín a las 11:22 de la noche y según precisó Gutiérrez los afectados están siendo acompañados por una comisión social de la Alcaldía de Medellín. Las causas del colapso son materia de investigación por parte de las autoridades.