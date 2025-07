"Es el activo más importante de Medellín": exgerente de EPM por los 70 años de la empresa

En diálogo con Mañanas Blu, Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), defendió el valor estratégico de la compañía y alertó sobre los riesgos de debilitar su estructura de Gobierno Corporativo. "EPM nació con una visión de empresa emprendedora, a partir de un capital humano, lo que constituye tal vez su principal activo", señaló.

Restrepo recordó que la empresa comenzó atendiendo demandas de servicios públicos en Medellín y progresivamente se expandió tanto a nivel nacional como en mercados de Centroamérica. “Esta empresa ha sido muy bien manejada a lo largo de todos sus años, se han respetado sus códigos de Gobierno Corporativo, visión y se ha ido acomodando a las normativas que ha impuesto el mercado”, destacó.

A propósito de las propuestas para vender un porcentaje de la empresa, el exgerente advirtió que esa medida no resolvería los problemas estructurales. “En Colombia hay empresas como Ecopetrol o ISA que no han estado ajenas a conflictos en Gobierno Corporativo. Eso no se resuelve vendiendo un pedazo”, enfatizó. En su opinión, “hay que seguir preservando, regular o darle fuerza de ley a esos códigos de Gobierno, porque esa relación entre el dueño y EPM ha sido reglamentada a través de decretos del alcalde, pero decreto mata decreto. Hay que darle una fuerza más potente”.

Finalmente, reafirmó su conclusión: EPM no solo es el activo más relevante de Medellín, sino uno de los más importantes de Colombia.



Contexto financiero: cifras clave de EPM

Cabe recordar que, en 2024, el Grupo EPM alcanzó ingresos consolidados por 41,5 billones de pesos, un crecimiento del 11 % frente al año anterior, impulsado por utilidades netas de aproximadamente 4,9 billones de pesos, un alza cercana al 40 %. El EBITDA consolidado fue de 11,6 billones de pesos, de los cuales la matriz EPM aportó 8 billones, con un crecimiento del 16 % respecto a 2023.

Ese mismo año, EPM transfirió al Distrito de Medellín el 55 % de sus utilidades, es decir, alrededor de 2,64 billones de pesos, cifra récord que financiará proyectos sociales e infraestructura en la ciudad. Además, invirtió 3,3 billones de pesos en obras, destacándose la financiación de 1,5 billones de pesos para la Hidroeléctrica Ituango, clave para la seguridad energética de Colombia.