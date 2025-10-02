En vivo
Antioquia  / "Es un fenómeno económico-criminal de fronteras": Sec. Seguridad de Medellín sobre Parque Lleras

"Es un fenómeno económico-criminal de fronteras": Sec. Seguridad de Medellín sobre Parque Lleras

El secretario recordó que los informes de inteligencia fueron trasladados a la Fiscalía, lo que ha permitido incautaciones de droga y capturas de integrantes de estas redes.

megaoperativo en el parque Lleras
Operativo de seguridad en el Parque Lleras en Medellín.
Foto: Policía Metropolitana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, advirtió en Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, que lo que sucede en el Parque Lleras no se reduce a problemas de orden público o estéticos, sino a un entramado mucho más profundo ligado a mafias y crimen organizado con alcance transnacional.

“Lo que estamos enfrentando es mafia, crimen organizado. El problema real en el Parque Lleras es lo que hay detrás: crimen, lavado de dinero y presencia de estructuras de crimen organizado con alcance trasnacional”, señaló el funcionario.

Villa aseguró que la ciudadanía no dimensiona la magnitud del fenómeno, en una zona que fue símbolo de turismo y vida nocturna, pero que terminó en manos de estructuras criminales. “Cada estructura tenía una zona. No es prostitución libre y espontánea, son organizaciones que controlan ese ejercicio, lo que raya con trata de personas y explotación. Incluso, algunos establecimientos comerciales tenían piezas y túneles secretos”, explicó.

El secretario recordó que los informes de inteligencia fueron trasladados a la Fiscalía, lo que ha permitido incautaciones de droga y capturas de integrantes de estas redes. Sin embargo, sostuvo que no es suficiente. “Cuando empezamos con estos golpes y a denunciar, lo que pedimos es seguir avanzando. No basta con capturar”, subrayó.

Villa también reveló que la corrupción ha facilitado la expansión de estas estructuras. “Eso no puede pasar de manera libre y espontánea, tiene que tener muchos actores. De hecho, de momento, se capturó a quien era comandante de la estación de Policía de El Poblado”, advirtió.

En sus palabras, lo que ocurre en el Parque Lleras debe entenderse como un fenómeno económico-criminal de fronteras, que exige la acción conjunta de las autoridades locales, nacionales e internacionales para recuperar el control de este icónico sector de Medellín.

