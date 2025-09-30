Mafias de Asia, Europa y Centroamérica estarían delinquiendo en Parque Lleras de Medellín

En Consejo de Seguridad en el que estuvieron la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se puso en evidencia una crítica situación de delincuencia transnacional que azota al Parque Lleras. Según destacaron las autoridades, en medio de operativos de control y prevención en la zona se detectó la presencia de mafias internacionales.

Aunque en este concurrido sector de Medellín se sabe que hacen presencia estructuras ilegales locales como La Terraza o Robledo, lo que ha prendido las alarmas es que en el Parque Lleras habría una presencia importante de estructuras delictivas provenientes incluso de Europa.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que el pedido a las autoridades ha sido claro y es que se ataquen de manera frontal a aquellos delincuentes que lleguen al exterior a instaurar en el Parque Lleras un entramado delictivo de escala internacional.

Mujeres denuncian haber sido discriminadas en el Parque Lleras. Alcaldía de Medellín

"Y aquí hemos identificado que hay mafias asiáticas, que hay mafias de Los Balcanes, que hay mafias italianas, que hay mafias de países de Centroamérica y de México. Esto fue escalando a otro nivel", mencionó el mandatario.



Hay que recordar que entre las acciones que se han realizado en esta zona de la capital de Antioquia hay que destacar la captura de alias 'El Mexicano', un delincuente con poder en el Parque Lleras que fue extraditado a su país de origen. Asimismo, Gutiérrez fue enfático al hablar de alias 'El Holandés', quien estaría detrás de la articulación de la delincuencia internacional en Medellín.

El mandatario local explicó que las mafias llegan a la capital de Antioquia a apoderarse de diferentes delitos que generan réditos millonarios mes a mes, "lo que hacen son articulación de mafias transnacionales, transacciones de sumas millonarias dentro de establecimientos, cierres de negocio alrededor de la droga, de la trata de personas, de las armas y, por supuesto, también de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes".

Se espera que en la ciudad se extremen algunas medidas de seguridad por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras entidades con el fin de combatir la trata de personas, el tráfico de drogas, la explotación sexual de menores de edad y el lavado de activos, delitos liderados en gran medida por las mafias que estarían haciendo presencia en Medellín.