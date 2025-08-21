Estas son las identidades de los policías asesinados por las disidencias en Amalfi, Antioquia

Incertidumbre y zozobra se vive en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, en donde sobre el mediodía de hoy las disidencias de alias 'Calarcá' atacaron con drones a un helicóptero blackhawk de la Policía que se disponía a traslados a varios uniformados luego de realizar trabajos de erradicación de cultivos de coca.

Según destacaron desde la Gobernación de Antioquia, ya son 12 policías los que han fallecido producto de la acción terrorista que tendría detrás a alias 'Barbas', uno de los responsables del cultivo en el Nordeste antioqueño.



Identidades

Los uniformados asesinados son: el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, el mayor Carlos Mateus y los patrulleros Neiver Zúñiga, José Valera, Yeison Samboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Michael Astaiza, Richard Lagos y Juan Guzmán.

A la vez que se hablaba sobre las consecuencias del ataque, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, habló sobre la última víctima y, además, se refirió a los heridos.

"Y acaba de morir el otro artillero de nombre Michael Astaiza, así son doce los fallecidos, es decir, que quedaríamos así como con tres heridos", destacó el funcionario.

Según se ha podido conocer, las personas heridas ya fueron trasladadas a un centro asistencial en Montería, Córdoba, donde serán atendidos de manera urgente para evitar que la lista de uniformados asesinados siga incrementando.