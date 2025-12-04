Exintegrantes de la Cuarta Brigada reconocerán asesinatos y desapariciones de ‘falsos positivos’

Tras aceptar responsabilidad por escrito, 40 antiguos miembros de seis batallones adscritos a la IV Brigada del Ejército y dos terceros civiles fueron llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz a reconocer de manera pública la verdad y responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que posteriormente fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, lo que ocurrirá en una audiencia que se lleva a cabo desde este jueves y hasta el próximo sábado en Granada, Antioquia.

Frente a más de 400 víctimas interesadas en participar y que fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados deberán relatar de viva voz el rol que desempeñaron dentro del plan criminal, reconocer los daños ocasionados y responder las demandas de reconocimiento de las víctimas y sus familias, según informó esta jurisdicción.

Entre los años 2002 y 2007, en distintas subregiones del departamento, Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente, se registraron al menos 589 asesinatos, de los cuales 228 personas también fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada.

Por estos hechos, la sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, desde generales hasta soldados, considerados como máximos responsables y de los cuales 42 reconocieron por escrito su responsabilidad ante la JEP, aceptando su participación en los crímenes y comprometiéndose a contribuir con el reconocimiento pleno de lo ocurrido, el esclarecimiento de la verdad, la realización de acciones para restituir los derechos de las víctimas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.



"Es muy importante que en esta audiencia harán un reconocimiento público de cara al país, de cara a las víctimas, donde las víctimas serán también protagonistas. Escucharemos a las madres, hermanas, compañeras, plantear qué fue lo que ocurrió, cómo lo vivieron ellas, cuáles fueron los daños que sufrieron en sus vidas", explicó la magistrada Catalina Díaz.

El general (r) Mario Montoya Uribe, el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón no reconocieron responsabilidad, pese a la evidencia testimonial y documental valorada por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Todos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y podrían enfrentar un juicio adversarial si son acusados formalmente.

La JEP determinó que fue justamente en el Oriente antioqueño donde se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos”, bajo la comandancia en la IV Brigada del general (r) Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, conforme a la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar.

La segunda parte de la audiencia se desarrollará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, y en ella se abordarán los hechos atribuidos a los demás batallones, ocurridos principalmente en Medellín, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente de Antioquia, entre 2004 y 2007.