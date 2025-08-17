Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Expulsan del país a ciudadano dominicano que tenía documentos colombianos falsos

Expulsan del país a ciudadano dominicano que tenía documentos colombianos falsos

Migración Colombia reportó que el hombre fue detectado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Pretendía salir del país con documentación colombiana "obtenida de manera fraudulenta".

Dominicano detectado en Rionegro, Antioquia
Cortesía Migración Colombia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: agosto 17, 2025 10:02 a. m.

En las últimas horas, Migración Colombia, a través de la oficina Regional Antioquia Chocó, informó que fue expulsado Argenis Aquino, un ciudadano dominicano detectado en el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, al evidenciar que su documentación personal no concordaba con sus datos reales.

Según indicó la entidad migratoria, el extranjero intentó salir del país con documentos colombianos que habrían sido obtenidos "de manera fraudulenta", motivo por el que se aplicó esta medida de expulsión del país, de acuerdo con la normativa colombiana. Al respecto se refirió Paola Salazar, directora regional de Migración en Antioquia.

"En las horas de la madrugada, se ejecutó medida de expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, quien fuera detectado en el aeropuerto José María Córdoba por los oficiales de emigración (...) Dicha medida fue tomada con el apoyo de las bases de datos de Migración Colombia en aplicación de los procedimientos de control migratorio que se realizan a diario en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Migración Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional en armonía con la estrategia de impulsar el turismo en Colombia", afirmó la directora.

En esta terminal aérea del Oriente antioqueño ya se han aplicado 32 procedimientos de expulsión durante este año, exactamente a corte del 15 de julio, según destacaron las autoridades migratorias.

Vale la pena recordar que uno de los casos recientes de deportación fue el de Allan Aquino de Souza, de Brasil, por protagonizar los desmanes en el estadio Atanasio Girardot en el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo F.C por Copa Libertadores.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Migración Colombia

Deportados de Estados Unidos

Antioquia

Aeropuerto José María Córdoba