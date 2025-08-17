Expulsan del país a ciudadano dominicano que tenía documentos colombianos falsos

En las últimas horas, Migración Colombia, a través de la oficina Regional Antioquia Chocó, informó que fue expulsado Argenis Aquino, un ciudadano dominicano detectado en el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, al evidenciar que su documentación personal no concordaba con sus datos reales.

Según indicó la entidad migratoria, el extranjero intentó salir del país con documentos colombianos que habrían sido obtenidos "de manera fraudulenta", motivo por el que se aplicó esta medida de expulsión del país, de acuerdo con la normativa colombiana. Al respecto se refirió Paola Salazar, directora regional de Migración en Antioquia.

"En las horas de la madrugada, se ejecutó medida de expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, quien fuera detectado en el aeropuerto José María Córdoba por los oficiales de emigración (...) Dicha medida fue tomada con el apoyo de las bases de datos de Migración Colombia en aplicación de los procedimientos de control migratorio que se realizan a diario en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Migración Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional en armonía con la estrategia de impulsar el turismo en Colombia", afirmó la directora.

En esta terminal aérea del Oriente antioqueño ya se han aplicado 32 procedimientos de expulsión durante este año, exactamente a corte del 15 de julio, según destacaron las autoridades migratorias.

Vale la pena recordar que uno de los casos recientes de deportación fue el de Allan Aquino de Souza, de Brasil, por protagonizar los desmanes en el estadio Atanasio Girardot en el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo F.C por Copa Libertadores.