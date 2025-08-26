Familia del veterinario asesinado en Santa Rosa de Osos, Antioquia, pagó por su liberación

El trágico desenlace que tuvo Niber Alejandro Avendaño Patiño, el veterinario asesinado en zona rural de Santa Rosa de Osos, sigue dando de qué hablar entre las autoridades de Antioquia que recientemente aseguraron que el hombre fue retenido para luego pedirle una recompensa de hasta 30 millones de pesos a su familia. Lo que ha generado más consternación es que ha pesar del pago de parte del dinero, Avendaño igualmente fue asesinado.

El reporte que entregaron las autoridades indica que una vez el veterinario estaba en poder de, al parecer, tres hombres, estos llamaron a la familia del hombre para exigirle la cuantiosa suma. Minutos después se hace un primer pago, pero no se vuelve a saber nada de Avendaño que posteriormente es hallado sin vida por las autoridades.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que las labores de investigación permitieron determinar que los delincuentes, incluso, enviaron imágenes de sobrevivencia del veterinario a su familia.

"La familia también fueron enviadas unas imágenes presionando, ejerciendo presión sobre el presunto homicidio de esa persona si no cancelaban. No hayan motivos por el cual el homicidio de Niber", indicó el uniformado.

Por ahora las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en las pesquisas que permitan dar con la captura de los presuntos tres responsables del homicidio. Además, la Gobernación ofreció 50 millones de pesos para ayudar a la identificación de los asesinos.

Finalmente, y recordando que el hombre fue engañado con un falso servicio para asistir al lugar donde luego sería asesinado, la Policía destacó que ya son más de 100 casos que han atendido de delincuentes que con mentiras tratan de extorsionar o robar a sus víctimas.