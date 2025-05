Federico Gutiérrez rechaza ausencia del Gobierno ante emergencias por lluvias en Antioquia

El complejo panorama que afronta el Valle de Aburrá en materia de emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas han generado que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzara nuevamente una crítica al Gobierno nacional. Lo que explicó el mandatario es que aunque llegaron algunas ayudas por parte de la UNGRD, no ha existido un apoyo por parte de la Nación.

Hay que destacar que para el caso de la capital de Antioquia y tras la declaratoria de calamidad pública por los daños provocados por las precipitaciones en Altavista y San Antonio de Prado, 380 familias afectadas recibieron kits de aseo, colchonetas y frazadas por parte de esa entidad.

Afectaciones por lluvias en Antioquia. Dagran

Sin embargo, lo preocupante del caso es que Gutiérrez aseguró que tras una conversación con Carlos Carrillo, este manifestó que no tenía recursos para seguir ayudando en las emergencias ocurridas en el Valle de Aburrá.

"Él fue muy sincero y claro en la conversación y me dijo, alcalde, no tengo un peso para ayudarle. ¿Cómo es posible que en esta época invernal, en época de desastres, el Gobierno nacional no destine un peso para la Unidad de Gestión del Riesgo?", cuestionó.

Sobre estas declaraciones hay que recordar que la subregión pasa por un momento realmente complicado, ya que en menos de dos semanas se han registrado cinco personas fallecidas en Sabaneta, cuatro más en Medellín y otra en el municipio de Itagüí.

Es por esta situación que Federico Gutiérrez lamentó que el Gobierno nacional no se haya pronunciado sobre las diferentes emergencias que han tenido estos municipios antioqueños.

"Yo sí le expresé nuestra preocupación por la ausencia del Gobierno nacional en una situación tan crítica y tan dura como la que vive Antioquia, y la que vive en Medellín, o la que vive en Sabaneta y la que vive en Itagüí", afirmó.

Esperan desde el Valle de Aburrá que las ayudas por parte del Gobierno nacional sigan llegando, más que todo a la vereda La Doctora en Sabaneta en donde hay más de 210 familias afectadas y aun tres personas desaparecidas.