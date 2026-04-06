Fico Gutiérrez pidió a EE.UU. solicitar extradición de cabecillas y al Congreso tumbar la paz urbana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llevará cartas al FBI, la DEA y HSI, para pedir a Estados Unidos que solicite la extradición de los cabecillas que quedaron cobijados con el levantamiento de las órdenes de captura de 23 de los integrantes de la mesa de paz de Itagüí. El mandatario insiste en que el Gobierno nacional lo hace con fines electorales

A casi una semana de haberse conocido la resolución de la Fiscalía General que levanta las órdenes de captura para 23 voceros de estructuras ilegales del Valle de Aburrá, que tienen asiento en la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional, se siguen anunciando más acciones para frenar sus efectos.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que enviará oficios a las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, para que estas autoridades emprendan solicitudes ante el gobierno colombiano contra estos cabecillas, pues la resolución de la Fiscalía sólo tiene efectos en el país, ante lo cual manifestó ya haber entablado comunicación con el embajador de este país en Colombia.

Gutiérrez aseguró que entre los cabecillas beneficiados suman 360 años de condena y que incluso algunos de ellos son los titulares de amenazas en su contra, por los operativos contra las estructuras criminales que comandan.



“¿Y qué tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos con esto? Mucho, porque estos cabecillas en muchos momentos se han dedicado al narcotráfico y muchos de ellos están sindicados de haber llevado droga a los Estados Unidos. En su momento, entre el 2016 y 2019, gracias a agencias del gobierno de los Estados Unidos y la embajada, nos apoyaron en esa lucha en contra de las estructuras criminales de quienes hoy están detenidos, eran solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos”, aseguró Gutiérrez

Por otra parte, desde la Alcaldía enviarán un texto al Congreso que puede servir como base para que los congresistas tramiten la derogación de la ley de la política de paz urbana, a la par que por medio de un oficio a la fiscal general Luz Adriana Camargo justificarán el prontuario de delitos, impacto en las víctimas de estos cabecillas e implicaciones para la ciudad. Además de insistir en que podrían venir más beneficiados.

“Y le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía Medellín, Fiscalía de crimen organizado y a la Policía y el Ejército que no cesen en su lucha en contra de las estructuras criminales. Hay otras 50 personas dentro de sus cabecillas, aparte de estos 23, que espero que en ningún otro momento sean incluidos dentro de ese levantamiento de orden de captura que tendrían procesos que se expedirían de parte también de Fiscalía y con el apoyo de investigaciones de Policía”, aseveró.

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De nuevo el mandatario cuestionó que entre los cobijados por la medida de la Fiscalía se encuentran todos los que acompañaron en el escenario al presidente Gustavo Petro en el polémico ‘tarimazo’ de junio del año anterior, inclusive, alias ‘Carlos Pesebre’, quien renunció a la mesa de paz urbana el 9 de febrero de 2026, por lo que insistió que la media tiene fines electorales.

Otros que hacen parte del extenso listado, y algunos ya en libertad, son alias ‘El Tigre’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’ y ‘Juan XXIII’.