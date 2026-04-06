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Fico Gutiérrez pidió a EE.UU. solicitar extradición de cabecillas y al Congreso tumbar la paz urbana

Alias ‘Carlos Pesebre’, ‘El Tigre’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’ y ‘Juan XXIII’, son algunos de los beneficiados.

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