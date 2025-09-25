Fiscalía reveló detalles del caso de presunta corrupción en alcaldía de Héctor Rangel en Apartadó

La Fiscalía reveló nuevos detalles del caso de presunto desfalco que involucra al exalcalde de Apartadó, Antioquia: Héctor Rangel tendrá brazalete de vigilancia y extesorero que lloró en audiencias fue enviado a la cárcel.

Se conoció que aún cuando el mandatario dejó su cargo por inhabilidad, el tesorero se vio involucrado en 13 transferencias más que no tienen soporte Con el paso de las horas se van conociendo más detalles del caso que involucra al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel.

Aunque el político antioqueño quedó en libertad en las últimas horas, la Fiscalía informó que seguirá bajo vigilancia con brazalete electrónico, prohibición de ingreso a la Alcaldía y restricción para salir del país.

Según la investigación de las autoridades, entre el 21 de mayo y el 24 de diciembre de 2024 se realizaron 37 transferencias irregulares sin documentación ni soportes que justificaran la salida de los recursos públicos.



Los elementos de prueba recopilados señalan como posibles responsables al exmandatario y a tres de sus antiguos colaboradores: el exsecretario de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; el exsubsecretario contable y financiero, Edison Alberto Mosquera Quinto; y el extesorero municipal, Cristian Mena Valencia.

A ellos se suman cuatro particulares, identificados como Diego Andrés Cardona Doria, Alexander Bolaños García, Ruth Mary Torres Castillo y Diana Marcela Uribe Giraldo, quienes habrían recibido dineros públicos sin que existiera un contrato u obligación legal que lo respaldara. Esto dijo la fiscal del caso durante las audiencias.

“La Fiscalía producto de labores investigativas e información legalmente obtenida, pudo comprobar una desviación de recursos que se vieron mediante 37 transferencias bancarias desde tres cuentas bancarias de la administración. Esas 37 transferencias dan un valor de 2 mil 280 millones 740 mil pesos”, relató.

Por los hechos, la Fiscalía imputó a todos los procesados los delitos de peculado por apropiación y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, cargos que fueron aceptados por el extesorero Mena Valencia, quien en medio de lágrimas prometió devolver el dinero y pidió perdón a su esposa.

En el curso del proceso se conoció que los exfuncionarios recibieron alertas sobre las inconsistencias, pero las habrían omitido, permitiendo la aprobación de los movimientos.

Además, Mena Valencia estaría vinculado a trece transferencias adicionales realizadas en 2025, cuando Rangel Palacios ya había dejado el cargo por inhabilidad.

Por decisión de un juez de control de garantías, Mena deberá cumplir medida de aseguramiento intramural, mientras que fuera del exalcalde, Cuesta Borja, Mosquera Quinto y Cardona Doria tendrán medidas no privativas de la libertad, entre ellas vigilancia con brazalete electrónico, prohibición de ingreso a la Alcaldía y restricción para salir del país.