Exalcalde de Apartadó quedó en libertad tras audiencias: sigue investigación por presunto desfalco

El exalcalde de Apartadó,, Antioquia, Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien había sido capturado el pasado 20 de septiembre junto a otros dos exfuncionarios de la administración municipal y dos particulares señalados como agentes corruptores, recuperó su libertad este 24 de septiembre, luego de que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Carepa, en funciones de control de garantías, resolviera no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Tras las audiencias concentradas que se llevaron a cabo tras la captura, Rangel Palacios continuará vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado por apropiación y asociación para cometer delitos contra la administración pública, pero enfrentará las diligencias en libertad.

De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían participado en un esquema de transferencias irregulares que superan los 3.500 millones de pesos, correspondientes a recursos del recaudo de impuestos del municipio, además de la presunta malversación en la planeación de más de 70 mil millones de pesos bajo la figura de vigencias futuras.

El equipo legal del exmandatario local, encabezado por el abogado Óscar David Santamaría Puerta, emitió un comunicado en el que reiteró la confianza en el esclarecimiento de los hechos y la garantía de los principios constitucionales: “Aunque el señor Rangel Palacios continuará vinculado al proceso, lo hará en libertad. Nuestro representado acudirá con respeto y disposición a todas las instancias judiciales a las que sea convocado. Confiamos en que se logrará esclarecer de manera objetiva y conforme a derecho la verdad de los hechos”, señala el documento.



Según las investigaciones los funcionarios de la Alcaldía de Apartadó, para los años 2024 y 2025, los involucrados habrían aprovechado sus cargos y funciones para realizar 50 transferencias bancarias por 3.554 millones de pesos a particulares sin ningún tipo de soporte legal.

Los otros capturados en el caso fueron Luis Arnobio Cuesta, exsecretario de Hacienda; Edison Alberto Mosquera, exsubsecretario contable y financiero; y dos particulares, entre ellos un representante legal de una empresa privada. Todos deberán responder por su presunta participación en la red de corrupción.

Publicidad

Cabe recordar que hace cinco meses el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la credencial de Héctor Rangel como alcalde electo para el periodo 2024–2027 en ese municipio del Urabá antioqueño, decisión que posteriormente fue ratificada por el Consejo de Estado.