Frenan suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS en Antioquia: acuerdan pagos

Tras acuerdos con agente interventor de Nueva EPS se evitó la suspensión de servicios para usuarios de esta entidad en siete hospitales públicos de Antioquia. Con ajustes a los pagos por paciente esperan cubrir hasta el 80% de las deudas del mes anterior.

Pocas horas después de anunciarse el inicio para la suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS en siete hospitales públicos de Antioquia desde el próximo domingo, directivas de la entidad llegaron a acuerdos para seguir garantizando su prestación.

Durante un encuentro en las últimas horas entre la Asociación de Hospitales Públicos del departamento y Gloria Polanía, agente interventora de Nueva EPS, se decidió ajustar el valor por paciente dependiendo del grado de la institución. Los de baja complejidad que tengan menos de 10.000 afiliados, se les pagará la cápita ampliada de los 40.000 pesos y a los de más de 10.000 afiliados se les pagará los 35.000 pesos.

Por su parte, los siete hospitales de segundo nivel que anunciaron el cierre, Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Yolombó, Puerto Berrío y Turbo, se les va a ajustar el valor restante hasta alcanzar el 80% de lo radicado el mes inmediatamente anterior.



Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, destacó la importancia de los desembolsos de estos recursos que puede ser abonado en varios pagos dentro del mes, según la compensación de la semana.

“Para desear ser de facto vivo haber podido grabar unos acuerdos importantes y definitivamente lo que nosotros queremos como asociación es que a nuestros hospitales agremiados se les brinde un pago constante, continuo y librado”, dijo.

En otros de los acuerdos tiene que ver con el compromiso de Nueva EPS para regularizar los pagos mensualmente de forma continua, para garantizar el flujo de recursos y la prestación de servicios con total normalidad.

Cada mes se generarán mesas de conciliación con el fin de avanzar en el cumplimiento de la cartera de los hospitales.