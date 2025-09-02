Fuertes lluvias dejan unas 33 familias damnificadas en el Oriente antioqueño

Fuertes lluvias dejan a cerca de 33 familias damnificadas en los municipios de La Unión y El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. Las precipitaciones también han generado complicaciones en la movilidad de otros municipios, pues en la vía que conecta a Medellín con Quibdó, a la altura de la vereda El Siete, se mantiene el cierre por deslizamientos de tierra.

Las fuertes lluvias que se reportaron en el Oriente antioqueño dejaron emergencias en varios municipios, entre ellos La Unión y El Carmen de Viboral. En este último, se reportaron inundaciones en el casco urbano, dejando un saldo de 13 familias damnificadas solo en esta localidad.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Ruiz, le confirmó a Blu Radio que se reportaron seis puntos de inundación en la zona urbana, siendo la principal problemática el desbordamiento del río Piedras en áreas rurales y en la cabecera municipal, lo que ocasionó daños en enseres y pérdidas parciales en cultivos, dejando a al menos 20 familias damnificadas, sin embargo, la mandataria afirma que la cifra podría incrementarse en las próximas horas.

"Se presentan altas precipitaciones que causa, pues, unas anomalías ambientales en la zona urbana con seis puntos de inundación. Adicional a eso, el río Piedras, que nos rodea, pues, parte de la zona rural y la cabecera municipal, también presenta inundaciones que causaron pérdidas en los cultivos. En este momento estamos haciendo un balance real, desde las horas de la noche nosotros activamos el Comité de Riesgo Municipal y en contados minutos vamos a tener una reunión donde vamos a revisar todos los reportes de las diferentes secretarías en cuestión de obras de puentes, de vías, de deslizamientos y también lo correspondiente a las viviendas", aseguró la mandataria.

"Los daños más presentados es como en enseres, pérdidas de colchones, cosas así. En los primeros indicios era más o menos de veinte familias las que venían registrando como la problemática, incluso de limpieza de sus viviendas", agregó.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Martínez, manifestó que el municipio se mantiene en alerta, pues hay al menos dos infraestructuras municipales, tres instituciones educativas y cinco viviendas con daños.

Publicidad

"Dos infraestructuras municipales afectadas, que son la casa de justicia y la casa de juventud. Tenemos afectaciones en tres instituciones educativas, también tenemos unas afectaciones en cinco viviendas que fueron atendidas también por bomberos. Hacer un llamado a la prevención, porque evaluando también el SIATA y y los indicadores meteorológicos, muy probablemente hoy en la noche también tendremos fuertes precipitaciones en la zona, lo que genera un estado de alerta para todos y todas", explicó el funcionario.

"De manera preliminar se tiene un balance de aproximadamente trece familias que han reportado algún tipo de afectación acá en el municipio. El barrio San Fernando, que es parte urbana de nuestro municipio. Un barrio o un sector conocido también como Los Ángeles. Se tuvo también un reporte de inundación por el sector de La Aurora, que es una zona rural de nuestro municipio. También el sector de La Cucharita, que es la vía que conduce al municipio de La Ceja, entre La Ceja y Rionegro", indicó.

"En La Chapa se tuvo también algunas afectaciones en algunos sectores y en un sector también conocido como Alto Grande, donde también por toda la vida estaba circulando mucha agua, hoy hicimos verificaciones y también con infraestructura se está evaluando cómo intervenir esta vía. Básicamente, ese sería un reporte muy general y preliminar de algunas de las afectaciones que también comprometieron la Circunvalar que se inundó también por un tiempo", añadió.

Publicidad

De igual manera, en El Carmen de Viboral se reportaron dos interrupciones viales, tres árboles caídos y varias veredas y barrios inundados, por lo que ya se activó un Puesto de Mando Unificado y ya se está realizando el consolidado final de los daños para entregar ayudas humanitarias y enseres a las familias damnificadas.

Las autoridades realizaron una petición a la ciudadanía para que contribuyan con medidas preventivas, como la disposición adecuada de residuos sólidos y el manejo de escombros, con el fin de mitigar el riesgo de nuevas emergencias.

Las precipitaciones también han generado complicaciones en la movilidad de otros municipios. En la vía que conecta a Medellín con Quibdó, a la altura de la vereda El Siete, se mantiene el cierre por deslizamientos de tierra desde hace más de 36 horas, según informó Invías. A esto se suma la advertencia de un posible paro en la zona y las dificultades históricas de tránsito en sectores como Ciudad Bolívar, donde el paso solo es posible para motos y camionetas debido al lodo. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas hacia Quibdó y Medellín para evitar contratiempos.