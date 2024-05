Funcionarios de la ANM siguen retenidos por personas que bloquean el acceso a una mina en Buriticá

La Agencia Nacional Minera informó que sus funcionarios siguen siendo víctimas de las complejidades de orden público que vive Buriticá. Recordemos que miembros de Salvamento Minero hacen presencia en la zona para tratar de rescatar a dos mineros que, supuestamente, están atrapados en uno de los socavones.

Sin embargo, desde el lunes 27 de mayo hay un bloqueo en la vía a la altura de la mina Buriticá y este miércoles 29 de mayo funcionarios de la ANM no pudieron ir al rescate en una zona minera de El Bagre, luego de que fueran frenados por las personas que bloquean la vía.

Lamentamos que un grupo de mineros de Buriticá mantenga retenido al equipo de #SalvamentoMinero de la ANM que llegó al mcpio. para apoyar el rescate de 2 mineros, presuntamente afectados por un derrumbe. El equipo debía acudir a El Bagre para atender otra emergencia @alvaropardo8 — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) May 29, 2024

Hay que destacar que las personas que hacen el bloqueo dicen que se realiza porque no avanzan las labores de búsqueda de dos personas que presuntamente estarían atrapadas en socavones. No obstante, desde la ANM afirma que técnicamente se demostró que no es posible rescatar a los presuntos desaparecidos.

A pesar de esto afirman los protestantes que la situación no solo abarca a los funcionarios, sino a todos los trabajadores de la Zijin Continental Gold y que por ahora la única salida que hay del lugar es vía aérea.

Desde la Agencia Nacional Minera aseguran que esta situación pone un precedente de falta de garantías que ha denunciado la entidad para adelantar sus compromisos en la región.