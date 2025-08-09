Gob. Antioquia invertirá $70.000 millones por emergencias de lluvias en El Bagre

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días siguen azotando al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, que desde el mes de junio no se para de una inundación para sufrir otra y la última afectó por lo menos 725 familias (en total 2.856 personas), de 15 barrios, incluyendo zonas de los dos corregimientos.

Ante la situación y luego de un encuentro con autoridades locales, la Gobernación de Antioquia anunció que desde el Dagran apoyará la atención de la emergencia con maquinaria amarilla, la entrega de 700 kits de ayudas humanitarias, transferencia de recursos y actualización de estudios y diseños que en 2023 adelantó la Universidad Nacional para este municipio. Al respecto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón.

"Logramos definir inversiones por cerca de 70.000 millones de pesos que están asociadas a la construcción de colectores de aguas residuales y lluvias a lo largo del río, la instalación de medidores para que se pueda restablecer la continuidad permanente del servicio de agua potable, que están asociadas a las obras de mitigación", destacó el mandatario.

Los recursos para todas esas inversiones serán aportados por la Gobernación y el municipio, mediante un préstamo de la Turbina de Crédito del IDEA, y también se busca el aporte del sector privado. El alcalde Marco Fidel Trespalacios indicó que fueron varios los compromisos que se pactaron, y también pidió al sector privado que se vincule.

"Nos están invitando a hacer un empréstito porque la capacidad que tiene el departamento y el municipio para hacer esta obra no la tenemos, pero si trabajamos en común sí podemos lograrlo. Invitar también a la empresa privada como mineros que también se vincule a este proceso", manifestó Trespalacios.

Según indicó el ente departamental, previo a las inundaciones de los últimos días el Dagran adelantaba trabajos de maquinaria amarilla en este municipio para la reconstrucción de un jarillón en la margen derecha del río Nechí, con el que se mitiga el riesgo por inundación en 10 veredas donde habitan cerca de 14.000 personas. También se recuperó la capacidad hidráulica en el caño Portugal.

Por último, frente a la situación de orden público en El Bagre, el gobernador añadió que, junto con la fuerza pública, seguirán “arrinconando el crimen y el delito, protegiendo a la ciudadanía, arreciar operaciones para que los antioqueños sientan que aquí también llega el valor de nuestros soldados y policías y esa determinación de ellos de combatir las diferentes manifestaciones del crimen”.