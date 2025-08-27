Gobernación de Antioquía declaró día de duelo como homenaje a los 13 policías asesinados en Amalfi

Justamente para conmemorarse siete días de los hechos en los que 13 uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados en Amalfi, Antioquia, este jueves 28 de agosto fue declarado como día de duelo en el departamento, como tributo a los uniformados.

Por ello, la Administración Departamental invitó a la ciudadanía a participar del homenaje que se realizará a las 11:00 de la mañana, en el primer piso de la Gobernación de Antioquia.

Según el decreto, ese día, las banderas de Antioquia se izarán a media asta en plazas institucionales y al exterior de los edificios públicos. Las banderas dispuestas en interiores llevarán listón negro en señal de luto.

"Antioqueños, honremos junto la memoria de los trece policías asesinados en Amalfi. Este jueves viviremos un día de duelo. Dios les dé sosiego a las familias de estos héroes y a nosotros firmeza para seguir en este camino por la defensa de la libertad de los colombianos. Saldremos adelante", destacó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Según indicó la Gobernación, de igual manera se decretó un minuto de silencio para el mismo día a las 11:15 de la mañana, lo que implica que todas las entidades públicas del territorio departamental deberán detener sus actividades y guardar con solemnidad el minuto de silencio en honor a los policías asesinados.

Finalmente, el mandatario invitó a colegios, universidades, empresas, gremios y demás sectores de la sociedad antioqueña y colombiana a sumarse al homenaje, que acompaña en medio de esta difícil situación.