En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernador de Antioquia insistió en apartar del Consejo Superior de la UdeA a Wilmar Mejía

Gobernador de Antioquia insistió en apartar del Consejo Superior de la UdeA a Wilmar Mejía

La nueva polémica entre los funcionarios la generó la ratificación de la sanción a Mejía por parte de la Procuraduría por presuntos nexos con disidencias de 'Calarcá'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad