Gobernador de Antioquia insistió en apartar del Consejo Superior de la UdeA a Wilmar Mejía

Nuevamente las redes sociales fueron el sitio de un nuevo encontrón entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y Wilmar Mejia, director de Inteligencia Estratégica de la Unidad Nacional de Inteligencia.

Esto por la decisión de la Procuraduría General de ratificar la suspensión de sus cargos por tres meses tanto de Mejía como del general Juan Miguel Huertas, vinculados con presunta fuga de información y corrupción en favor de las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’, tal cual lo evidenció un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

La determinación del ente de control fue el detonante para que nuevamente el gobernador Rendón pidiera la salida de Mejía del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia donde también cumple funciones como representante del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X el mandatario departamental indicó que la decisión del ente de control es “suficiente” para que deje su cargo en la máxima instancia decisiva de la institución de educación superior.



“Sus presuntos vínculos con alias Calarcá de Farc, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para no hacer parte de la máxima instancia académica del Alma Mater de los Antioqueños”, declaró en su mensaje el gobernador que se ha sumado al de otros estamentos cuestionando la participación de Mejía en el plantel a pesar de su rol en una agencia de inteligencia estatal.

En su momento el propio gobernador relacionó a Wilmar Mejía con milicias de grupos subversivos que estarían al interior de la universidad.

"No es la primera vez que está en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, sino que maneje también los tentáculos del Gobierno Nacional en otras instituciones de educación superior, donde seguramente también tienen la misma pretensión de abonarle el camino a los criminales y terroristas", explicó el gobernador.

El mensaje del Rendón se enmarca en medio de otras controversias que ya ha protagonizado con Mejía en redes sociales y en donde por ejemplo horas antes también a través de X, este se había referido sobre el caso de presunta responsabilidad fiscal que afronta el gobernador y sobre el cual asumió poder preferente la Contraloría General de la República.

“Hoy con tres investigaciones serias por corrupción, delitos que atentan contra el bienestar del pueblo antioqueño. Vergonzosamente, preside el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Derrotado una y otra vez, tendrá que demostrar sus acusaciones”, destacó Wilmar Mejía.