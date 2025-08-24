Gobernador de Antioquia pidió debatir aspersión aérea de cultivos ilícitos tras ataque en Amalfi

En medio del grave atentado contra la policía en la vereda Los Toros de Amalfi mientras Policía realizaban labores de erradicación de cultivos de coca, una nueva polémica se generó alrededor de estas actividades entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Gustavo Petro.

Esto a raíz de un reciente mensaje del jefe de Estado donde aseguró que había “cedido a la presión” para adelantar la erradicación forzosa aún con sus peligros solo en cultivos de tamaño industrial y no campesinos como él consideraba al del municipio de Amalfi.

El mensaje de Petro en su cuenta de X, mientras se desarrollaba en Rionegro una reunión extraordinaria de seguridad presidida por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, no cayó bien para el gobernador Andrés Julián Rendón, quien una vez finalizó el encuentro con la cúpula militar cuestionó que campesinos fueran capaces de cometer el grave atentado que derivó en la muerte de 13 policías y dejó heridos a otros cuatro.

Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi



El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el… https://t.co/ELbS7FGdBz — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

"¿Ustedes creen que unos campesinos son capaces de acometer los actos de terror que se derivaron allí? ¡Por dios, dejemos de romantizar con el crimen! Con estos bandidos que no tienen nada distinto en su propósito de enriquecerse por cuenta del narcotráfico", enfatizó Rendón.

Por esta razón, el mandatario departamental advirtió que se requiere con urgencia reabrir el debate sobre la aspersión aérea a cultivos ilícitos, una práctica que en su concepto redujo ostensiblemente las áreas sembradas y en consecuencia las finanzas de grupos armados que se sirven de estas rentas.

"En este país tiene que haber una discusión urgente y es el de la aspersión aérea. ¿Cómo es que nosotros seguimos enviando campesinos humildes a que los maten los criminales del clan del Golfo, del ELN, de disidencias Farc, porque están haciendo aspersión manual o porque están erradicando manualmente?", señaló.

El gobernador de Antioquia insistió que en muy poco tiempo el departamento pasó de tener unas 300 hectáreas de coca sembradas a cerca de 900.000 en la actualidad con graves consecuencias para las mismas subregiones donde coinciden las presencia de grupos armados: el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.