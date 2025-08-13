Gobernador y alcalde de Medellín asistirán en Bogotá a exequias de Miguel Uribe Turbay

Al cumplirse tres días de homenajes tras el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, este miércoles cientos de ciudadanos y figuras políticas se encontrarán en la capital del país para darle el último adiós tras el final de la cámara ardiente en el salón elíptico del Congreso de la República.

Se espera que sobre las 12 del mediodía se esté llevando a cabo la misa exequial del político asesinado en la Catedral Primada de Colombia en una ceremonia presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, acto al que confirmaron asistencia mandatarios antioqueños.

Tanto el alcalde Federico Gutiérrez como el gobernador Andrés Julián Rendón aseguraron que estarán en Bogotá llevando también un mensaje de solidaridad a la familia Uribe Turbay.

"Espero que podamos estar ahí, acompañando ojalá la familia y por supuesto con quien yo me solidarizo. Si todos tenemos el corazón arrugado, ahora imagínese María Claudia, su hijo Alejandro", manifestó Gutiérrez. "Vamos a asistir a las exequias, a despedir al senador Miguel, acompañar a su familia. Necesitamos todos seguir orando por el sosiego que debe tener su familia", dijo a su turno el gobernador.

cortesía Gobernación de Antioquia

Con el sepelio de Miguel Uribe también concluyen los tres días de duelo decretado en Medellín y Antioquia con motivo de su fallecimiento. En ellos se realizó tanto una velatón en el primer piso de la Gobernación de Antioquia el pasado lunes, así como una eucaristía en la plazoleta de La Alpujarra al día siguiente.

De igual manera, durante los mismos días la fachada de la Gobernación de Antioquia se iluminó con los colores blanco y verde de la bandera del departamento.