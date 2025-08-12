Francia Márquez sí asistirá a honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay este miércoles

La cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay cerró este martes su segunda jornada, luego de recibir a cientos de ciudadanos que se acercaron desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche para rendir homenaje y acompañar a su familia.. El senador y precandidato presidencial fue asesinado en un ataque armado mientras participaba en un evento comunitario en el barrio Modelia, en Bogotá.

Para este miércoles, 13 de agosto, está previsto el cierre de la cámara ardiente en el Congreso de la República y, posteriormente, el traslado del cuerpo hacia la Catedral Primada de Colombia, donde se celebrará la Eucaristía de las honras fúnebres. Se confirmó que, por ahora, la representación del Gobierno nacional en la ceremonia estará encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, mientras se espera la confirmación de la presencia del mandatario Gustavo Petro.

A diferencia de los días anteriores, el acto religioso no estará abierto al público general. Será un espacio reservado para la familia, colegas de trabajo y líderes políticos que han acompañado el homenaje durante estos tres días.

Cámara ardiente de Miguel Uribe en el Congreso Foto: AFP

Tras la ceremonia en la Catedral, una caravana fúnebre saldrá por la carrera Séptima, tomará la calle 26 y se dirigirá al Cementerio Central de Bogotá, donde será sepultado el senador Miguel Uribe Turbay.

Los homenajes y el sepelio contarán con un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento institucional, en una jornada que marcará el adiós definitivo a uno de los líderes políticos más reconocidos de la capital.