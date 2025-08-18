Habitante de calle generó temor en Bello, Antioquia: amenazaba a transeúntes con arma blanca

Después de un caso que fue denunciado por vecinos de sectores de los municipios de Itagüí y Envigado, sobre la actitud violenta de un hombre que deambulaba por las calles y que ahora es judicializado por el homicidio del joven Esteban Yepes; esta vez las autoridades sí tomaron acciones contra una habitante de calle que generó temor en el municipio de Bello.

El caso ocurrió en el barrio Cabañas, donde una mujer amenazó a los vecinos con una navaja, pero además según la Policía Metropolitana hizo exhibiciones obscenas e insultos a los traseúntes. Este mismo fin de semana festivo la situación habría empeorado en el sector Guayacanes del Norte, cuando la mujer trató mal a varios habitantes del barrio e incluso quedó captada en video persiguiendo a un motociclista, lo que generó preocupación en la comunidad.

Aunque inicialmente vecinos del sector indicaron que solicitaron la intervención de la Policía Metropolitana y esta no podía proceder ante las dificultades de traslado a un lugar adecuado, la institución confirmó que ya se tomaron cartas en el asunto.

Desde la Alcaldía de Bello confirmaron que el caso sí fue atendido por uniformados, motivo por el que esta persona fue trasladada inicialmente al CTP con presencia de Derechos Humanos y Personería, y se hicieron las gestiones para su ingreso al Hospital Mental donde está actualmente, tras lo sucedido.

Se conoció un nuevo caso de agresión por parte de un un habitante en condición de calle, esta vez, en Bello.



Observen cómo la mujer amenaza con un arma blanca a una pareja en el sector de Cabañas. La discusión se intensifica cuando el hombre se acerca en moto a ella. pic.twitter.com/EoyCW08prc — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) August 18, 2025

"Gracias a las coordinaciones interinstitucionales con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Dirección de Derechos Humanos, la Inspección de Policía y la Personería, se dispuso el acompañamiento integral al procedimiento, garantizando el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la mujer. Posteriormente, se gestionó un cupo en el Hospital Mental, donde la femenina recibe atención médica especializada. logrando consolidar una atención más completa y permanente gracias al trabajo articulado entre comunidad, autoridades y la Policía Nacional", informó la Policía Metropolitana en un comunicado.

Y es que integrantes de la comunidad temían que la situación terminara en tragedia, como sí ocurrió en el barrio Villa Paula de Itagüí, donde un habitante de calle fue enviado a la cárcel por el asesinato de un joven, al parecer sin un motivo aparente.