Hallaron sin vida a estudiante de la UNAL en Medellín desaparecida hace dos meses en Cauca

A casi dos meses de su desaparición terminó con un fatal desenlace la búsqueda de Angie Pahola Tovar Calpa, la estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín.

Según confirmó la institución de educación superior a través de un comunicado, la joven de 26 años de edad fue hallada sin vida, luego de que el pasado 27 de agosto se reportara su desaparición y posible secuestro en la vía Popayán - Piendamó, en el departamento de Cauca, cuando retornaba a Medellín para continuar con sus estudios.

Según la versión del hermano de Angie, Richard Tovar, la joven nariñense iba en un camión de carga que salió desde el municipio de Guachucal con un amigo de la familia y el ayudante del conductor, rumbo a la Central Mayorista en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre el hallazgo, la Universidad Nacional envió un mensaje de solidaridad a su familia e insistió en la necesidad de construir un país en paz.



Universidad Nacional, sede Medellín, confirmó que fue hallada muerta Angie Paola Tovar, estudiante de Ingeniería Administrativa, quien se encontraba desaparecida desde el 27 de agosto cuando, al parecer, fue secuestrada en el departamento de Cauca y se trasladaba hacia Medellín pic.twitter.com/gFPGl3wpfX — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 22, 2025

De igual manera, la institución solicitó a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y sus responsables que se presumen serían las disidencias de las Farc.

En la comunicación suscrita por Mary Luz Alzate, vicerrectora de la sede Medellín de la Universidad Nacional, el plantel invitó a un homenaje en honor a Tovar el próximo viernes 24 de octubre en el Bloque 24 del campus El Volador, en el norte de Medellín.