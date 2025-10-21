Rescatan a más de 60 animales en operativo en la Plaza Minorista de Medellín

Durante la intervención en el módulo de fauna del lugar, uniformados de la Policía, junto a veterinarios de la Inspección de Protección Animal hallaron 14 gatos, 4 gallinas, 17 patos y 29 hámster sirios, muchos de ellos en condiciones de hacinamiento y mala atención sanitaria. Los animales fueron entregados a la Inspección de Protección Animal del Distrito y trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirán atención veterinaria.

El operativo se desarrolló en cumplimiento de las leyes 1774 de 2016 y 2455 de 2025, que protegen a los animales como seres sintientes y sancionan el maltrato.

"Una actividad de verificación y control en el módulo de fauna de la plaza minorista. En esta jornada, de manera preventiva, realizamos la aprensión material de sesenta y cuatro animales. Estos seres sintientes fueron protegidos debido al mal estado de albergue y su precaria condición corporal", aseguró el coronel Salomón Bello Reyes, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Rescate de animales en La Minorista en Medellín. Foto: Policía Nacional.

La Policía Nacional señaló que continuará desplegando acciones enfocadas a la protección ambiental y el bienestar animal. A la par, la Alcaldía de Medellín indicó que tiene un compromiso con la protección y el respeto por la vida animal, mientras que reiteró que el maltrato o la tenencia inadecuada de fauna constituye una infracción sancionable. A través de la Inspección de Protección Animal, el Distrito continúa trabajando para que Medellín sea un territorio donde todos los seres vivos sean cuidados y respetados.



"Estas son acciones que reflejan nuestro compromiso permanente en la protección, el respeto y la defensa de la vida de los animales. En Medellín trabajamos con autoridad y sensibilidad para prevenir el maltrato, promover la tenencia responsable y fortalecer la conciencia ciudadana sobre el bienestar de todos los seres que habitan nuestra ciudad. Seguiremos actuando de manera articulada para que Medellín sea un territorio donde la convivencia también se exprese en el respeto hacia los animales", manifestó a su turno la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernández.