Hidroituango, epicentro del Simulacro Nacional de evacuación, tuvo un balance positivo

Hidroituango, epicentro del Simulacro Nacional de evacuación, tuvo un balance positivo

Hasta el momento, 702 municipios han entregado reportes oficiales, que confirman la evacuación de más de un millón seiscientas mil personas en las primeras horas del ejercicio.

Por primera vez en la historia, el ejercicio más grande del país se realizó fuera de Bogotá, y tuvo como escenario la Central Hidroeléctrica de Ituango.
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

De acuerdo con el director Carlos Carrillo, el balance preliminar del Simulacro Nacional en Hidroituango es altamente positivo: la jornada permitió medir la capacidad de respuesta de entidades públicas, privadas y comunidades ante distintos escenarios de riesgo, especialmente sísmicos, hidrológicos y tecnológicos.

El simulacro incluyó también la activación de protocolos para animales, con más de 5.600 ejemplares entre domésticos, de producción y silvestres atendidos en todo el país.

“Considero que el balance es muy positivo. Nuevamente, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el escenario de riesgo más más simulado por los municipios ha sido el sísmico, pero también hemos tenido simulaciones de otros eventos. Inclusive, el servicio geológico colombiano ha simulado el riesgo radioactivo”, agregó el director.

Las autoridades también señalaron que pese a las dudas del Gobierno sobre el proyecto Hidrotituango, el balance en la hidroelectrica también fue exitoso: en la zona del proyecto se evacuaron 1.800 personas aguas abajo, en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, además de 394 trabajadores dentro de la casa de máquinas y 91 más en áreas cercanas al embalse.

Mientras tanto, el gerente de EPM aseguró que Hidroituango es hoy el proyecto hidroeléctrico con más puntos de control en el mundo, con cerca de 3.600 sensores que monitorean permanentemente las condiciones del terreno, el caudal del río Cauca y posibles movimientos telúricos.

El funcionario explicó que ese sistema de vigilancia técnica opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde el Centro de Monitoreo Técnico, considerado ejemplo internacional para proyectos de infraestructura de gran magnitud.

El gerente resaltó que, tras la contingencia de 2018, el proyecto ha recuperado su estabilidad y actualmente opera al 50 % de su capacidad, aportando cerca del 10 % de la energía que consume el país.

