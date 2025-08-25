Hombre extraditado desde Ecuador fue condenado por asesinar a líder comunal en Medellín

A más de 31 años de prisión fue condenado un hombre que asesinó a un líder comunal en Medellín. Según la Fiscalía, el victimario pertenecía al grupo delincuencial ‘La 40’ y había huido a Ecuador luego de cometer el crimen, siendo extraditado y enviado a Colombia en 2023 para su judicialización.

Estiven de Jesús Blandón Henao, alias ‘Pilancho’, fue declarado como el responsable de asesinar a Luis Fernando Gil, un reconocido líder del barrio Castilla, que era perteneciente al movimiento ‘Tierra en Resistencia’ en hechos ocurridos en Medellín en el año 2017.

La investigación reveló que Blandón Henao, en compañía de otros hombres armados que se movilizaban en un vehículo, disparó contra la víctima en vía pública del barrio Castilla. El líder de 26 años alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y allí murió por la gravedad de las heridas.

El agresor huyó a Ecuador luego del crimen y en ese país fue capturado en atención a una solicitud de extradición y enviado a Colombia en mayo de 2023, para ser judicializado. Esta condena es la segunda relacionada con el homicidio del líder comunal. Inicialmente, por este crimen ya había sido sentenciado otro implicado a más de 18 años de prisión a Mauricio Hernández Muñoz, alias Tajada.

La Fiscalía comprobó que este hombre hacía parte del grupo delincuencial ‘La 40’, responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones. Con las pruebas en su contra, alias ‘Pilancho’, fue condenado a 31 años y 4 meses de prisión por el crimen del líder comunal.