Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Hombre llevaba 253 millones de pesos en un bus en Antioquia: lo capturaron por lavado de activos

Esta persona, que viajaba en un bus de servicio intermunicipal, escondió el dinero dentro de un morral con doble fondo.  

DINERO BUS -POLICÍA ANTIOQUIA.jpg
Dinero incautado en bus en vía de Antioquia.
Foto: Policía Antioquia
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 12, 2025 09:43 a. m.

En operativos de registro y control a vehículos en la autopista Medellín–Bogotá, fue capturado un ciudadano en el sector El Paraíso, jurisdicción del municipio de Guarne, que transportaba más de 253 millones de pesos, presuntamente vinculados al delito de lavado de activos.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados estaban inspeccionando un bus de servicio intermunicipal. Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, en ese momento, detectaron a un pasajero que llevaba un morral con doble fondo y en su interior se escondían los fajos de billetes de 100 y 50 mil pesos, que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia legal.

“Un pasajero que llevaba una maleta doble fondo se le revisa al interior de la misma encontrándose la suma de 253 millones de pesos. Al preguntar por el la validez, legalidad de este dinero, esta persona no tiene ninguna factura, no tiene ningún documento”, aseveró el oficial.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización por el delito de lavado de activos. Vale la pena recalcar que las autoridades han intensificado operativos en las vías de Antioquia, pues recientemente fue capturado un conductor que transportaba en un camión 190 rastras o tablas de madera nativa sin los permisos correspondientes avaluadas en 15 millones de pesos en la vía Los Llanos – Tarazá.

