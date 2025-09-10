Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado en Pradera, Valle
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre pisó una mina antipersonal en Urrao y fue evacuado de urgencia a Rionegro, Antioquia

Hombre pisó una mina antipersonal en Urrao y fue evacuado de urgencia a Rionegro, Antioquia

Las autoridades en la zona investigan qué grupo habría instalado el artefacto explosivo, aunque se conoce que allí tienen injerencia varias estructuras.

Evacuación desde Urrao, Antioquia.
Evacuación desde Urrao, Antioquia.
Cortesía Fuerza Aérea.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:16 a. m.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó sobre una evacuación aeromédica, luego de que un hombre de 26 años resultara gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Urrao.

La información entregada por las autoridades correspondientes indica que el hombre pisó el artefacto, quedó herido, y fue trasladado de inmediato por la misma comunidad hasta la zona urbana en donde recibió la atención en urgencias, sin embargo, por la complejidad de las heridas tenía que ser trasladado a otro municipio.

El capitán Jonatan Cabrera, piloto de Operaciones Especiales, indicó que un helicóptero UH-60, con personal médico a bordo y equipos de atención, llegó hasta esta zona del Suroeste antioqueño y se llevó al herido al municipio de Rionegro.

"Un civil fue afectado por un artefacto explosivo improvisado en las inmediaciones del municipio de Urrao. Se procedió en reacción hasta el municipio de Urrao, donde se recibe al paciente y en vuelo se le brinda la atención médica necesaria para entregarlo", detalló Cabrera.

Víctima de mina antipersona en Urrao
Fuerza Aeroespacial

Según reconocieron desde la Fuerza Aeroespacial Colombia, durante el vuelo se logró la estabilización de los signos vitales del hombre de 26 años que se encuentra en el Hospital San Vicente Fundación recibiendo la atención especializada por parte de los médicos que tratan a esta hora las heridas generadas por la explosión de la mina antipersonal.

Publicidad

Por ahora, las autoridades locales de Urrao y la Fuerza Pública buscan establecer cómo sucedieron los hechos y qué grupo estaría detrás de la instalación de estos dispositivos explosivos en zonas rurales del Suroeste antioqueño.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fuerza Aérea Colombiana

Antioquia

Noticias de hoy