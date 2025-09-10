Hombre pisó una mina antipersonal en Urrao y fue evacuado de urgencia a Rionegro, Antioquia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó sobre una evacuación aeromédica, luego de que un hombre de 26 años resultara gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Urrao.

La información entregada por las autoridades correspondientes indica que el hombre pisó el artefacto, quedó herido, y fue trasladado de inmediato por la misma comunidad hasta la zona urbana en donde recibió la atención en urgencias, sin embargo, por la complejidad de las heridas tenía que ser trasladado a otro municipio.

El capitán Jonatan Cabrera, piloto de Operaciones Especiales, indicó que un helicóptero UH-60, con personal médico a bordo y equipos de atención, llegó hasta esta zona del Suroeste antioqueño y se llevó al herido al municipio de Rionegro.

"Un civil fue afectado por un artefacto explosivo improvisado en las inmediaciones del municipio de Urrao. Se procedió en reacción hasta el municipio de Urrao, donde se recibe al paciente y en vuelo se le brinda la atención médica necesaria para entregarlo", detalló Cabrera.

Según reconocieron desde la Fuerza Aeroespacial Colombia, durante el vuelo se logró la estabilización de los signos vitales del hombre de 26 años que se encuentra en el Hospital San Vicente Fundación recibiendo la atención especializada por parte de los médicos que tratan a esta hora las heridas generadas por la explosión de la mina antipersonal.

Por ahora, las autoridades locales de Urrao y la Fuerza Pública buscan establecer cómo sucedieron los hechos y qué grupo estaría detrás de la instalación de estos dispositivos explosivos en zonas rurales del Suroeste antioqueño.