Imputan a propietaria de spa para mascotas en Medellín por la muerte de un perro

La justicia se encuentra investigando un presunto caso de maltrato animal sobre el cual, de acuerdo al material recopilado hasta ahora por parte de la Fiscalía, hay nuevos avances.

Le puede interesar:

Y es que el ente acusado decidió imputar cargos por el delito de maltrato animal contra Daniela Mejía Ruiz, la propietaria de un spa canino en la capital antioqueña señalada de haber quemado con un secador a ‘Zeus’, un perro de raza malamute de Alaska, el cual atendía en diciembre de 2024.

La mascota había llegado hasta el local para un servicio de baño y corte, pero en medio de la rutina murió, al parecer, producto de la conducta de la procesada, quien no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Publicidad

Tras esta diligencia llevada a cabo ante un juez de control de garantías, las investigaciones continúan con el objetivo de determinar lo ocurrido y si la ahora imputada tuvo o no responsabilidad en esta situación.