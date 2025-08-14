Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inadmiten en aeropuerto de Rionegro a extranjero requerido por explotación sexual

Inadmiten en aeropuerto de Rionegro a extranjero requerido por explotación sexual

Según la autoridad, el individuo fue detectado por oficiales del aeropuerto, quienes lo detuvieron cuando este pretendía realizar un trámite migratorio.

Extranjero inadmitido.
Extranjero inadmitido.
Migración Colombia.
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 14, 2025 06:36 p. m.

Inadmiten a ciudadano extranjero requerido por el delito de explotación sexual con menor de edad en el aeropuerto de Rionegro. Según la autoridad, el individuo fue detectado por oficiales del aeropuerto, quienes lo detuvieron cuando este pretendía realizar un trámite migratorio.

Sobre el delito de explotación sexual

Migración Colombia informó que inadmitió en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro y puso a disposición de la Policía a un ciudadano estadounidense, quien se encuentra siendo requerido por el delito de explotación sexual con menor de 18 años.

Según la autoridad, el individuo fue detectado por oficiales del aeropuerto, quienes lo detuvieron cuando este pretendía realizar un trámite migratorio.

Van varios casos de extranjeros inadmitidos

Son varios los casos de extranjeros que han sido inadmitidos este año en esta terminal aérea, según datos de Migración Colombia ya van inadmitidos 75 extranjeros inadmitidos, solo en el mes de agosto fueron inadmitidos 24.

Es por eso que las autoridades migratorias en Antioquia siguen en alerta para prevenir posibles casos de explotación y violencia sexual, especialmente de turistas que visitan la capital antioqueña.

Debido a esto se han incrementado los controles y la articulación con agencias internacionales con herramientas como el Angel Watch.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rionegro

Aeropuerto José María Córdoba

Abuso sexual

Menores de edad

Abuso sexual Menores de Edad