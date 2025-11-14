En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inadmitieron a 5 extranjeros en aeropuerto de Rionegro, Antioquia: van más de 60 este año

Inadmitieron a 5 extranjeros en aeropuerto de Rionegro, Antioquia: van más de 60 este año

Cuatro de ellos fueron identificados en entrevistas migratorias realizadas por oficiales especializados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad