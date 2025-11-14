Inadmitieron a 5 extranjeros en aeropuerto de Rionegro, Antioquia: van más de 60 este año

Cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, tras los controles reforzados que Migración Colombia aplica para prevenir la explotación sexual infantil. Las autoridades señalaron que estas decisiones responden a un aumento de alertas internacionales sobre viajeros con posibles antecedentes o comportamientos de riesgo.

El caso más relevante fue el de un ciudadano detectado gracias a una alerta internacional del programa Angel Watch, que notificó antecedentes delictivos en su país de origen. Esta información llevó a considerar que el viajero representaba un riesgo para la seguridad y la convivencia. El pasajero fue devuelto a Orlando en un vuelo de Spirit Airlines.

Los otros cuatro inadmitidos fueron identificados durante entrevistas migratorias realizadas por oficiales especializados. Según la autoridad migratoria, los perfiles de estos viajeros coincidían con patrones asociados a posible conducta de ofensor sexual, lo que motivó su inmediata inadmisión. Los cuatro ciudadanos fueron retornados a Miami, también en un vuelo de Spirit Airlines.

Migración Colombia destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que ha incrementado su presencia y capacidad operativa en terminales aéreas, con especial énfasis en Medellín. En esta región se ha registrado un aumento sostenido en la llegada de extranjeros con alertas vinculadas a delitos sexuales, lo que ha llevado a reforzar entrevistas, filtros y cooperación internacional.



Estadounidense inadmitido en Medellín. Foto: Migración Colombia.

Según la entidad, en lo corrido del año ya van más de 60 viajeros inadmitidos bajo este tipo de alertas, la mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense. Para la institución, esta cifra refleja tanto la efectividad de los controles reforzados como la importancia de mantener los mecanismos de prevención activos. Además, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, son "101 entre 2024 y 2025, gracias al trabajo articulado con HSI, CBP, la Policía Nacional e Interpol".

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, reiteró que la protección de la niñez es un eje central de la política migratoria: “El país no permitirá que Colombia sea utilizada como destino para quienes buscan vulnerar a nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y mujeres; por eso nuestros filtros están más fuertes que nunca y seguiremos actuando con rigor”, afirmó la funcionaria.

La autoridad migratoria aseguró que estos controles continuarán de forma permanente y se intensificarán durante las próximas semanas, en temporada de alto flujo turístico. El objetivo es impedir que ingresen al país personas que representen riesgos para la niñez o para la convivencia ciudadana, en línea con las estrategias nacionales de protección y prevención.