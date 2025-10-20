En vivo
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Inicia intervención de la Unidad de Búsqueda en 34 bóvedas del cementerio de Barbosa

Inicia intervención de la Unidad de Búsqueda en 34 bóvedas del cementerio de Barbosa

Allí habría cuerpos de personas desaparecidas en ocho municipios del Valle de Aburrá. Son en total 126 sitios de interés forense donde se busca identificar persona que fallecieron entre 1995 y 2016.

Cementerio de Barbosa, Antioquia
UBPD
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Desde este lunes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas intervendrá 34 bóvedas en el cementerio municipal de Barbosa, con el fin de recuperar cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Medellín y otros municipios del valle de Aburrá.

Según indicó la entidad, esta es la primera fase de intervención forense dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, el cual identificó en este camposanto un universo inicial de 126 sitios de interés y tres celdas de custodia de cuerpos, donde reposarían personas desaparecidas entre los años 1995 y 2016, siendo el periodo entre 2003 y 2011 el de mayor número de inhumaciones.

La mayoría de estos cuerpos fueron hallados por autoridades o comunidades en las aguas del río Porce, en alto estado de deterioro, o abandonados en lugares a campo abierto, principalmente en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe y en la ruta hacia Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño. La investigación también indica que son personas desaparecidas en hechos del conflicto armado ocurridos en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, así como en Caldas, Envigado, Sabaneta e Itagüí.

"La caracterización de este cementerio permitió la identificación inicial de ciento veintiséis sitios de interés forense, en donde podía haber cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de personas que pudieron ser víctimas de desaparición en la región del Valle de la intervención forense está programada para iniciarse en su primera fase entre el veinte y el veinticuatro de octubre", señaló Wilson Gómez, investigador de la Unidad de Búsqueda en Antioquia.

Como parte de la investigación humanitaria y extrajudicial, la UBPD estableció que allí el 70 % de los cuerpos no identificados corresponden a personas de sexo masculino, el 24 % a sexo femenino, y el 6 % restante permanece sin determinar.

cementerio-de-barbosa-foto-ubpd.jpg
Cementerio de Barbosa, Antioquia.
Foto: UBPD.

Por lo pronto, la Unidad de Búsqueda pidió a las familias buscadoras que consideren que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en este cementerio, a acercarse entre el 20 y el 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., para presentar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN. También pueden acudir a la oficina territorial en Medellín, ubicada en la carrera 50 # 50-14, edificio Banco Popular, piso 9, sector Parque de Berrío.

Solamente para el Valle de Aburrá, la unidad de búsqueda registra un universo de 5.438 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia, la cifra asciende a 25.548, y en Colombia, a 132.877.

